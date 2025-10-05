Η Κίνα παρουσίασε επίσημα τη ψηλότερη γέφυρα του κόσμου με εστιατόριο στα σύννεφα

Η Κίνα παρουσίασε επίσημα τη νέα γέφυρα του μεγάλου φαραγγιού Χουατζιάνγκ, το υψηλότερο οδικό πέρασμα στον κόσμο, το οποίο ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια.

Το έργο, εκτός από μηχανικό επίτευγμα, μετατρέπεται σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό, καθώς διαθέτει εστιατόριο στην κορυφή, γυάλινο διάδρομο και καταρράκτη στην άκρη του φαραγγιού.

Η εντυπωσιακή γέφυρα του Χουατζιάνγκ υψώνεται 2.050 πόδια πάνω από τον ποταμό και εκτείνεται σε μήκος 4.600 ποδιών, προσφέροντας πανοραμική θέα σε ένα από τα πιο θεαματικά τοπία της Κίνας – το λεγόμενο «earth crack», το μεγάλο φυσικό φαράγγι της επαρχίας Guizhou.

Πέρα από τον συμβολισμό της τεχνολογικής υπεροχής, η γέφυρα μειώνει τη διάρκεια ενός ταξιδιού που απαιτούσε δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά, διευκολύνοντας σημαντικά τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών σε μια περιοχή γνωστή για το δύσβατο ανάγλυφό της.