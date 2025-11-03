Premium Pet Κάρτα από την Biopet – Aποκλειστικά για 400 άτομα στην Πάτρα

Mια μοναδική κάρτα μόνιμων προνομίων
Η BΙΟPET Kτηνιατρικά φάρμακα Pet shop Τριών Ναυάρχων & Αγίου ανδρέου 174 (απέναντι απο την Μαγνητική τηλ 2610324869 ) παρουσιάζει την Premium Pet Κάρτα – μια μοναδική κάρτα μόνιμων προνομίων που χαρίζει σε εσάς και τον μικρό σας φίλο σταθερές εκπτώσεις, εξατομικευμένες παροχές και προνομιακή εξυπηρέτηση όλο τον χρόνο.
Σε συνεργασία με δύο καταστήματα
-Patras Grooming Patras (Γούναρη 80 τήλ 2610 323900)
-Muppets grooming (Μιαούλη 32 & Ρήγα Φεραίου τηλ 2616 009117)
Η Premium Pet Κάρτα δεν είναι πόντοι, ούτε προσωρινές προσφορές.
Είναι μόνιμο προνόμιο – ένα “ευχαριστώ” από εμάς σε όσους εμπιστεύονται τη BIOPET για τη φροντίδα των τετράποδων φίλων τους.
Τι κερδίζετε με την Premium Pet Κάρτα:
• Μόνιμη έκπτωση σε προϊόντα και παροχές των συνεργαζόμενων καταστημάτων
• Πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές & events μόνο για μέλη
• Δωρεάν διατροφική αξιολόγηση και καθοδήγηση από κτηνίατρο
• Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας
• Συνεχή ενημέρωση και συμβουλές από ειδικούς για τη διατροφή και φροντίδα του κατοικιδίου σας Και το καλύτερο;
Η Premium Pet Κάρτα θα δοθεί μόνο σε 400 άτομα.
Ελάτε στη BIOPET Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 174,
ή επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού για τη δωρεάν διατροφική αξιολόγηση του κατοικιδίου σας.
Και έτσι, έχοντας σύμμαχο τον προσωπικό σας κτηνίατρο και φυσικά την BIOPET – το μοναδικό petshop στην Πάτρα με κτηνίατρο μέσα
παρέχετε την απόλυτη κάλυψη, φροντίδα και εξυπηρέτηση για τον μικρό σας φίλο!
