Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος: 50 χρόνια ιστορίας, ανθρώπων και αξιών

Περισσότεροι από 1.200 παρευρισκόμενοι, εργαζόμενοι, μαζί με τις οικογένειές τους, έδωσαν το «παρών» σε μια γιορτή αφιερωμένη σε εκείνους που αποτελούν την ψυχή της επιχείρησης, τους ανθρώπους της

Με συγκίνηση, χαρά και υπερηφάνεια, τα σούπερ μάρκετ Ανδρικόπουλος γιόρτασαν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου τα 50 χρόνια πορείας τους, σε μια λαμπερή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο W στο Ρίο. Περισσότεροι από 1.200 παρευρισκόμενοι, εργαζόμενοι, μαζί με τις οικογένειές τους, έδωσαν το «παρών» σε μια γιορτή αφιερωμένη σε εκείνους που αποτελούν την ψυχή της επιχείρησης, τους ανθρώπους της. Η εκδήλωση πλημμύρισε από χαμόγελα, μουσική και διάθεση για διασκέδαση, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γιορτής. Οι μικροί φίλοι των σούπερ μάρκετ Ανδρικόπουλος πέρασαν ένα παραμυθένιο απόγευμα, γεμάτο παιχνίδι, ζωγραφική προσώπου και πολλές όμορφες εκπλήξεις, σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο για εκείνους. Την ίδια στιγμή, οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν ένα πλούσιο και προσεγμένο μενού, που συνέβαλε ώστε κάθε λεπτομέρεια της βραδιάς να αποπνέει φιλοξενία και γιορτινή διάθεση.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς πραγματοποιήθηκαν κληρώσεις με πολλά και πλούσια δώρα, που χάρισαν ακόμη περισσότερα χαμόγελα στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, από ταξίδια σε Ευρώπη και την Ελλάδα έως ηλεκτρικές συσκευές και δωροεπιταγές, σε ένα κλίμα χαράς και ενθουσιασμού. Η βραδιά ωστόσο δεν ήταν μόνο μια γιορτή αναμνήσεων, αλλά και μια στιγμή ανανέωσης του οράματος. Συγκινητικά λόγια από όλες τις γενιές της οικογένειας Ανδρικόπουλου θύμισαν την αφετηρία του ταξιδιού το 1975, όταν οι κ. Κώστας και Βασίλης Ανδρικόπουλος ξεκίνησαν από ένα μικρό μπακάλικο, βάζοντας τα θεμέλια μιας αμιγώς πατρινής επιχείρησης που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και τον σεβασμό προς τον άνθρωπο. Η δεύτερη γενιά συνεχίζει σήμερα με την ίδια αφοσίωση και το ίδιο όραμα, επενδύοντας στους ανθρώπους και στο μέλλον. Ο κ. Χάρης Ανδρικόπουλος και ο κ. Μπάμπης Ανδρικόπουλος απηύθυναν λόγο δίνοντας την κατεύθυνση για τα επόμενα βήματα της εταιρείας με επίκεντρο την ανάπτυξη και την εξέλιξη, χωρίς όμως να χαθεί η ταυτότητα και οι αξίες που τη συνοδεύουν εδώ και πέντε δεκαετίες.