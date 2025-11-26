Ο Πατρινός ασφαλιστής Δημήτρης Γεωργίου μιλάει στο thebest.gr για το σοβαρό τροχαίο στη ΒΙΠΕ

Ανέλυσε τα αίτια του συμβάντος, φωτίζοντας, όπως λέει, ένα διαχρονικό πρόβλημα της περιοχής
Την Τρίτη σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στον κόμβο της ΒΙΠΕ Πάτρας, όταν δύο βαρέα οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα το ένα φορτηγό να «διπλώσει» και ο οδηγός να εγκλωβιστεί.
Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και η γρήγορη μεταφορά του τραυματία από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, απέτρεψαν τα χειρότερα.
Την υπόθεση του ατυχήματος έχει αναλάβει ο γνωστός Πατρινός ασφαλιστής Δημήτρης Γεωργίου, ένας επαγγελματίας με ειδίκευση στην ασφάλιση βαρέων οχημάτων και θαλάσσιων μεταφορών, με δραστηριότητα σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Μιλώντας στο thebest.gr, ο κ. Γεωργίου ανέλυσε τα αίτια του συμβάντος, φωτίζοντας, όπως λέει, ένα διαχρονικό πρόβλημα της περιοχής.
Όπως εξηγεί ο κ. Γεωργίου: «Ο δρόμος ήταν ολισθηρός, πρόκειται για ένα γνωστό και δυστυχώς πολύπαθο σημείο, όπου έχουν σημειωθεί πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Η ολισθηρότητα σε συνδυασμό με την απότομη κατωφέρεια και το λείο υλικό του οδοστρώματος καθιστούν το σημείο εξαιρετικά επικίνδυνο για τα βαρέα οχήματα».
Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση του οδοστρώματος απαιτεί άμεση αντικατάσταση, καθώς το υλικό δεν προσφέρει επαρκή πρόσφυση: «Ειδικά τα φορτηγά, λόγω βάρους και όγκου, δυσκολεύονται να κρατηθούν στο ρεύμα πορείας τους. Έτσι εξηγούνται οι συχνές εκτροπές και ανατροπές που βλέπουμε εδώ και χρόνια», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Η έρευνα συνεχίζεται
Το περιστατικό διερευνάται αυτή τη στιγμή από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές.
