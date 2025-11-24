Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στις καθυστερήσεις πτήσεων αλλά ελάχιστοι ζητούν αποζημίωση, λέει η AirAdvisor

Η αποζημίωση εξαρτάται από την απόσταση, όχι από την τιμή του εισιτηρίου:

Ο κανονισμός ΕΕ261 είναι ένας από τους ισχυρότερους νόμους προστασίας των καταναλωτών στην Ευρώπη και καλύπτει:

Σύμφωνα με την αυστηρή ανάλυση δεδομένων της AirAdvisor για επιβεβαιωμένες υποθέσεις αποζημίωσης βάσει του κανονισμού ΕΕ261, οι Έλληνες επιβάτες έχουν ανακτήσει μόλις πάνω από 100.000 ευρώ από την Aegean, την SkyExpress και άλλες ελληνικές αεροπορικές εταιρείες μεταξύ 2017 και μέσα του 2025. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει 182 επιβεβαιωμένες υποθέσεις, ένα μικροσκοπικό ποσοστό σε σύγκριση με τις χιλιάδες πιθανές διαταραχές που καταγράφονται κάθε χρόνο στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Δεδομένης της έντονης εξάρτησης της Ελλάδας από τις αεροπορικές μεταφορές για τον τουρισμό και τις συνδέσεις μεταξύ των νησιών, ο όγκος των διαταραχών έχει σημαντικές οικονομικές και καταναλωτικές επιπτώσεις. Κάθε χρόνο, δεκάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες περνούν από τα αεροδρόμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου και της Ρόδου, αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό υποβάλλει αιτήματα αποζημίωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις αερομεταφορές, τα αεροδρόμια της Ελλάδας εξυπηρέτησαν σχεδόν 80 εκατομμύρια επιβάτες το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε μια πρόσφατη έκτακτη έκθεση στα μέσα Ιουνίου 2025, η Ελλάδα ήταν υπεύθυνη για το 14% των καθυστερήσεων στην διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα στοιχεία για τα αιτήματα αποζημίωσης υποδηλώνουν ότι πολλοί επιβάτες ενδέχεται να μην διεκδικούν εκατοντάδες ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι μια καθυστερημένη πτήση Αθήνα–Βερολίνο ή μια ακυρωμένη πτήση Θεσσαλονίκη–Βρυξέλλες θα μπορούσε να δικαιούται 400 € ανά επιβάτη, ενώ πιο μακρινές πτήσεις όπως Αθήνα–Λονδίνο ή Ηράκλειο–Παρίσι θα μπορούσαν να φτάσουν τα 600 €. Ακόμη και τα εισιτήρια χαμηλού κόστους καλύπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι η διαταραχή ήταν υπό τον έλεγχο της αεροπορικής εταιρείας.

Η προστασία των επιβατών ενδέχεται να αποδυναμωθεί σύντομα

Με τα καλύτερα αναλυτικά στοιχεία για τις πτήσεις και τα δεδομένα αποζημίωσης, η AirAdvisor προειδοποιεί επίσης ότι τα τρέχοντα δικαιώματα αποζημίωσης του κανονισμού ΕΕ261 ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο. Οι συνεχιζόμενες συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν θέσει το ενδεχόμενο μεγαλύτερων ορίων καθυστέρησης και αυστηρότερων απαιτήσεων επιλεξιμότητας για τις αποζημιώσεις, αλλαγές που θα μειώσουν σημαντικά το ποσό που θα μπορούν να διεκδικήσουν οι επιβάτες στο μέλλον.

Ομάδες πίεσης του κλάδου έχουν πιέσει για μεταρρυθμίσεις που θα περιορίσουν την αποζημίωση σε «εξαιρετικές καθυστερήσεις» αντί για τον τρέχοντα κανόνα των τριών ωρών. Εάν υιοθετηθούν τέτοια μέτρα, οι Έλληνες επιβάτες θα δυσκολευτούν πολύ περισσότερο να λάβουν τις αποζημιώσεις που τους οφείλονται.

Γιατί τόσο λίγοι Έλληνες ταξιδιώτες υποβάλλουν αιτήματα

Παρά το υψηλό ποσοστό διαταραχών, διάφοροι παράγοντες εξηγούν γιατί οι περισσότεροι Έλληνες επιβάτες δεν υποβάλλουν ποτέ αίτημα:

Έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα του κανονισμού ΕΕ261

Παρεξήγηση ότι μόνο οι διεθνείς πτήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις

Γλωσσικά και διαδικαστικά εμπόδια κατά την υποβολή αιτημάτων

Απόρριψη των αρχικών αιτημάτων από τις αεροπορικές εταιρείες ή προσφορά κουπονιών αντί για μετρητά

Υποθέτουν ότι «τεχνικά προβλήματα» απαλλάσσουν την αεροπορική εταιρεία από την ευθύνη

Στην πραγματικότητα, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι πολλά τεχνικά προβλήματα και έλλειψη πληρώματος δεν θεωρούνται «έκτακτες περιστάσεις», πράγμα που σημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να καταβάλλουν αποζημιώσεις στους επιβάτες που έχουν επηρεαστεί.

Γιατί αξίζει να υποβάλετε αίτημα αποζημίωσης

Για τους Έλληνες επιβάτες, η υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης δεν αφορά μόνο την ανάκτηση χρημάτων, αλλά και τη διασφάλιση ότι τα δικαιώματά τους παραμένουν εκτελεστά σε μια εποχή που η προστασία των καταναλωτών ενδέχεται να περιοριστεί. Επιπλέον, η αποζημίωση βάσει του κανονισμού ΕΕ261 συχνά υπερβαίνει την τιμή ενός εισιτηρίου χαμηλού κόστους, ενώ οι υπηρεσίες νομικής τεχνολογίας καθιστούν πλέον τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων αποζημίωσης ταχύτερη και χωρίς άγχος.

Η έκθεση της AirAdvisor υπογραμμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και της προσβασιμότητας όσον αφορά την υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης για πτήσεις. Απλοποιώντας τα νομικά και διαδικαστικά εμπόδια που αποθαρρύνουν τους επιβάτες, η εταιρεία έχει ανακτήσει εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 100.000 ευρώ μόνο για Έλληνες επιβάτες.

Με τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων ανάλυσης πτήσεων, που περιλαμβάνει 200 εκατομμύρια εγγραφές πτήσεων, η AirAdvisor επιτρέπει στους ταξιδιώτες να ελέγχουν την επιλεξιμότητά τους σε λίγα λεπτά και να υποβάλλουν αιτήματα αποζημίωσης χωρίς προκαταβολικά έξοδα. Οι ομάδες νομικών της εταιρείας και εκείνες που ασχολούνται με θέματα αποζημιώσεων χειρίζονται τη διαδικασία από την αρχή έως το τέλος, διασφαλίζοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Καθώς οι διαταραχές στις πτήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται στον ελληνικό και ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, οι ταξιδιώτες μπορούν να ελέγξουν την επιλεξιμότητα της πτήσης τους για αποζημίωση σε λίγα λεπτά με την AirAdvisor, την #1 παγκόσμια υπηρεσία αποζημίωσης πτήσεων και αποσκευών, η οποία έχει ήδη βοηθήσει πάνω από 530.000 επιβάτες σε όλο τον κόσμο να ανακτήσουν την αποζημίωση που δικαιούνται νομικά από τις αεροπορικές εταιρείες.