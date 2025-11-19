Έναρξη για το "Δέντρο των Ξωτικών" με τη Josephine live!

Ένα νέο παραμυθένιο ταξίδι ξεκινά στην Πάτρα από τις 21 Νοεμβρίου 2025, με το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, το αγαπημένο «Δέντρο των Ξωτικών», να ανοίγει πανηγυρικά τις πύλες του στον Πολυχώρο 5 ΕΨΙΛΟΝ.

Η φετινή Βραδιά Έναρξης υπόσχεται άφθονη λάμψη, μουσική, κέφι και μοναδικά vibes, με την Josephine να εμφανίζεται στη σκηνή, σηματοδοτώντας μια πρώτη μέρα… αλλιώς, γεμάτη ρυθμό, φως και εορταστικό κλίμα.

Ένας νέος κόσμος ζωντανεύει

Το πάρκο φέτος μεταμορφώνεται σε μια εντυπωσιακή παραμυθένια καστροπολιτείαμε τα “Έξι Βασίλεια των Χριστουγέννων” ναδεσπόζουν στον χώρο. Τα ξωτικά οδηγούν μικρούς και μεγάλους, από βασίλειο σε βασίλειο, σε μια ευφάνταστη περιπέτεια. Μαγευτικά σκηνικά, ολοκαίνουργιες θεματικές εγκαταστάσεις, διαδραστικές περιηγήσεις, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, θεάματα για όλη την οικογένεια και γιορτινές εκπλήξεις δημιουργούν μια εμπειρία χαράς και αισιοδοξίας – έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί πλέον στη Χριστουγεννιάτικη περίοδο της πόλης.

Μια έναρξη γεμάτη φως

Στη τελετή φωταγώγησης, τα ξωτικά, οι πρωταγωνιστές των βασιλείων, θα ενώσουν τις «δυνάμεις» τους για να ανάψουν επίσημα τα φώτα του εμβληματικού Δέντρου, του “Δέντρου των Ξωτικών”. Μια στιγμή γεμάτη φως, χρώμα και συγκίνηση, που σηματοδοτεί την έναρξη της μαγικής αυτής περιόδου στην Πάτρα.

Η πρώτη μεγάλη βραδιά κορυφώνεται με τη live εμφάνιση της «εκρηκτικής» hitperformerJosephine, μίας από τις πιο λαμπερές και δυναμικές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με την ακαταμάχητη ενέργεια και το μοναδικό της στυλ, δίνει τον ρυθμό στη γιορτή, ανοίγει επίσημα τη χριστουγεννιάτικη αυλαία και απογειώνει το κέφι!

Η πιο μαγική βόλτα του χρόνου

Η επίσκεψη στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο Πάτρας είναι μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη γιορτινή διάθεση. Τα φωτισμένα ξύλινα σπιτάκια της χριστουγεννιάτικης Αγοράς, οι γιορτινές μυρωδιές, οι λιχουδιές, το FunPark, οι παραμυθένιοι ήρωες και τα ξωτικά συνθέτουν έναν μαγικό κήπο γύρω από το υπεραιωνόβιο Δέντρο, προσφέροντας σε όλους τους επισκέπτες στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Από τα μικρά μέχρι και τα «πολύ μεγάλα» παιδιά, όλοι θααισθανθούν την “μαγεία” των Χριστουγέννων!

Ζήστε από κοντά τη στιγμή που η μαγεία ξεκινάει…

#FeeltheMagic

Ημέρα Έναρξης – 21 Νοεμβρίου

Φωταγώγηση Δέντρου 20:30

Έναρξη live 21:15

Ο χώρος ανοίγει στις 17:00

Τιμή Εισόδου Ημέρας Έναρξης: 5€

Από 22/11 και για όλη τη σεζόν: Γενική είσοδος 3€

Όλα τα θεάματα και οι θεματικές δράσεις εντός του πάρκου είναι δωρεάν.



Περίοδος Λειτουργίας

21 Νοεμβρίου 2025 – 6 Ιανουαρίου 2026

Ώρες: 10:00 – 23:00

Πολυχώρος 5 ΕΨΙΛΟΝ, Πάτρα

Ηρ. Πολυτεχνείου & Αιγύπτου 1

τηλ. 6976552257, www.dentroxotikon.gr