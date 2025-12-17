Η καρδιά της Ρομποτικής χτυπά στην Πάτρα: Διήμερο Φεστιβάλ Τεχνολογίας από το coLab Makerspace και τα Αρσάκεια Σχολεία

Ένα διήμερο φεστιβάλ ρομποτικής έρχεται στην Πάτρα! Το εκπαιδευτικό κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας coLab Makerspace, σε συνεργασία με τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, αναλαμβάνουν για την Δυτική Ελλάδα την διοργάνωση δύο κορυφαίων διαγωνισμών εκπαιδευτικής ρομποτικής που έρχονται στην Ελλάδα από τον Ελληνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (HERO). Τον «Unknown Mission League (UML)» και τον «Robofest Hellas».

Το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Ιανουαρίου 2026, οι εγκαταστάσεις των Αρσακείων στο Ρίο (Πλατάνι) θα μετατραπούν σε αγωνιστική αρένα, προσκαλώντας μαθητικές ομάδες από σχολεία και κέντρα ρομποτικής να αναμετρηθούν σε δύο από τους πιο συναρπαστικούς ρομποτικούς θεσμούς: το UML και το Robofest, που για πρώτη φορά θα διεξαχθούν στην Πάτρα. Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν ταυτόχρονα σε πανελλαδικό επίπεδο σε διαφορετικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, με τις επιδόσεις των ομάδων να διαμορφώνουν εκείνη τη στιγμή την Εθνική Κατάταξη.

Η Πρόκληση του Σαββάτου: Unknown Mission League (24/1)

Η δράση ξεκινά το Σάββατο με το UML, έναν διαγωνισμό που απευθύνεται στους λάτρεις της στρατηγικής και του «Learning on the fly». Εδώ δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις. Η αποστολή είναι άγνωστη μέχρι το πρωί του αγώνα. Οι ομάδες καλούνται να επιστρατεύσουν την εμπειρία και την ψυχραιμία τους, κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας τα ρομπότ τους επιτόπου, χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια ή οδηγίες.

Η Γιορτή της Κυριακής: Robofest Hellas (25/1)

Την Κυριακή τη σκυτάλη παίρνει το Robofest Hellas, ένας διαγωνισμός, με «ανοιχτή» φιλοσοφία, που βάζει στο επίκεντρο την καθαρή καινοτομία, την εφευρετικότητα και τη μηχανική σκέψη. Το πρόγραμμα υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις με κατηγορίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της ρομποτικής: Robotic Parade: Μια φαντασμαγορική παρέλαση με θέμα το «Βασίλειο των Ζώων», όπου η τεχνολογία συναντά την τέχνη. BottleSumo: Δυναμικές μάχες ρομπότ που κόβουν την ανάσα και δοκιμάζουν τη στρατηγική των ομάδων. RoboMed & RoboArts: Εκεί που η ρομποτική γίνεται λύση για τον άνθρωπο και μέσο έκφρασης.

Απευθείας Πρόκριση σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα Το διακύβευμα είναι υψηλό, καθώς δεν υπάρχει ενδιάμεσος τελικός. Οι ομάδες που θα ξεχωρίσουν στην πανελλαδική κατάταξη, κερδίζουν απευθείας την πρόκριση για κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις:

Στο World Robofest Championship στο Michigan των ΗΠΑ (πρόκριση και από τους δύο διαγωνισμούς).

Στο RobotChallenge στο Πεκίνο και στο Robotics Championship στη Ρουμανία (για τους διακριθέντες του UML).

Πρόσκληση Συμμετοχής Καλούμε σχολεία, οργανισμούς ρομποτικής της Δυτικής Ελλάδας, ακόμα και αυτόνομες ομάδες μαθητών να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής STEM.

Τοποθεσία: Αρσάκεια Σχολεία Πατρών (Πλατάνι, Ρίο)

Λήξη Εγγραφών: 31 Δεκεμβρίου 2025 (Αυστηρή προθεσμία)

· Για εγγραφές και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των διαγωνισμών που επισυνάπτονται παρακάτω ή επικοινωνήστε απευθείας με τα παρακάτω τηλέφωνα.

· Στοιχεία Επικοινωνίας:

· ? Email: [email protected]

· ? Τηλέφωνο: 2611819600, 6978150880

· ? Web: https://www.he-ro.gr/uml-unknown-mission-league

https://www.he-ro.gr/robofest-hellas