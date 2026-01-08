Coffee Island: Ξεχωριστό γιορτινό στίγμα με δύο parties σε καταστήματα της Πάτρας

Με moto “Coffee Island – It’s not a party, it’s a vibe”, η Coffee Island έδωσε το δικό της γιορτινό στίγμα, διοργανώνοντας δύο ξεχωριστά parties στα καταστήματά της στην Μαιζώνος 55 & Αράτου και στην Αμερικής & Θερμοπυλών 57.

Με πολλή μουσική, χορό, θετική ενέργεια και φυσικά άφθονο specialty καφέ, τα καταστήματα μετατράπηκαν σε σημεία συνάντησης και διασκέδασης, προσφέροντας στους επισκέπτες μια διαφορετική, πιο ζωντανή coffee εμπειρία.

Ξεχωριστή θέση είχαν και τα special edition ροφήματα, που έδεσαν ιδανικά με το γιορτινό mood των ημερών.

Η Coffee Island συνεχίζει να επενδύει σε εμπειρίες που ξεπερνούν τον καφέ, δημιουργώντας στιγμές και vibes μέσα στην πόλη.