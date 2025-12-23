Η Coffee Island διακρίνεται για το brand, τους ανθρώπους και τη διεθνή της πορεία

Τρεις κορυφαίες διακρίσεις απέσπασε η Coffee Island στα Coffee Business Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία εξέλιξής της και τη δυναμική ενός brand που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να ξεχωρίζει, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Η κορυφαία διάκριση στην κατηγορία Top International Coffee Chain αναδεικνύει τη στρατηγική εξωστρέφειας της Coffee Island και τον τρόπο με τον οποίο χτίζει με συνέπεια τη διεθνή της παρουσία. Με ξεκάθαρο brandpositioning και ουσιαστική προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς, η εταιρεία μεταφέρει το πάθος της για τον καφέ σε όλο τον κόσμο, ενώ ενώνει γεύσεις και πολιτισμούς σε μοναδικές εμπειρίες.

Παράλληλα, η Coffee Island απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία Best Coffee Chain Franchise, διάκριση που αποτυπώνει τη δύναμη και τη βιωσιμότητα του μοντέλου συνεργασίας της. Για το brand, το franchising δεν αποτελεί απλώς έναν τρόπο ανάπτυξης, αλλά μια σχέση εμπιστοσύνης και μακροχρόνιας συνεργασίας, που προσφέρει στους συνεργάτες του τα κατάλληλα εργαλεία, συνεχή υποστήριξη και την ευελιξία να αναπτύσσονται με ασφάλεια, ως μέρος ενός δικτύου που εξελίσσεται διαρκώς και παραμένει πρωτοπόρο στον χώρο της καφεστίασης.

Η τρίτη χρυσή διάκριση, Best ESG Coffee Business Company, αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η Coffee Island ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στην καθημερινή της λειτουργία. Με έμφαση στους ανθρώπους, στην υπεύθυνη διαχείριση των πόρων και στην ποιότητα του προϊόντος, η εταιρεία επενδύει σε πρακτικές που δημιουργούν αξία σε κάθε στάδιο της αλυσίδας του καφέ. Από τις σχέσεις συνεργασίας και το εργασιακό περιβάλλον, μέχρι τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και την κοινωνική συνεισφορά, οι ομάδες της Coffee Island εργάζονται καθημερινά με στόχο ένα πιο υπεύθυνο και βιώσιμο μέλλον.

Με σταθερή πυξίδατον ποιοτικό καφέ, τους ανθρώπους της και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Coffee Island συνεχίζει να εξελίσσεται, να επεκτείνεται σε νέες αγορές και να διαμορφώνει τη σύγχρονη κουλτούρα του specialtycoffee σε παγκόσμιο επίπεδο.