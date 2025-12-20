50 Ανδρικόπουλος: Η Πάτρα γιόρτασε μια ιστορία που μεγαλώνει μαζί της

Μια ολόκληρη χρονιά αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και τις αξίες που στήριξαν την πορεία τους από το 1975 μέχρι σήμερα
Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων λειτουργίας, τα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος γιόρτασαν μια ολόκληρη χρονιά αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και τις αξίες που στήριξαν την πορεία τους από το 1975 μέχρι σήμερα!
Από τις πρώτες ημέρες της επετειακής χρονιάς, τα καταστήματα άρχισαν να «ντύνονται» στα χρώματα της ιστορίας της επιχείρησης. Πάνω από 50 στολισμένα stands, 50 ειδικά διαμορφωμένες προβολές, 12 επετειακά van και 14 φορτηγά με νέο branding , έκαναν την παρουσία της αλυσίδας αισθητή σε κάθε γειτονιά. Αφίσες τοποθετήθηκαν στις εισόδους όλων των καταστημάτων, δημιουργώντας μια καθημερινή, ζωντανή υπενθύμιση των πέντε δεκαετιών που πέρασαν.
Η καμπάνια δεν περιορίστηκε στην εικόνα. Για περισσότερο από 250 ημέρες, η επετειακή ταυτότητα εμφανιζόταν στα μεγαλύτερα ψηφιακά portals, μέσα από banner καταχωρήσεις που συνόδευαν κάθε βήμα της χρονιάς. Παράλληλα, πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε έντυπα και εφημερίδες, συχνή παρουσία σε ενημερωτικά sites, συνεργασία με 8 μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τέσσερα ειδικά παραγόμενα spot που μεταδόθηκαν για 25 συνεχόμενες εβδομάδες, συγκεντρώνοντας συνολικά περισσότερες από 1.200 μεταδόσεις, έδωσαν στην επέτειο τη δημοσιότητα που της άξιζε.
Στο επίκεντρο, όπως πάντα, ήταν οι πελάτες! Με 12 ειδικά σχεδιασμένα επετειακά φυλλάδια, που κυκλοφόρησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, παρουσιάστηκαν προσφορές, «χρυσές τιμές» και δράσεις που μετέτρεψαν την καθημερινή αγορά σε γιορτή. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή και μέσα από πολλές δράσεις διαγωνισμών , μοιράστηκαν δώρα αξίας άνω των 20.000 ευρώ, κορυφώνοντας στο μεγάλο έπαθλο , μια δωροεπιταγή των 5.000 ευρώ, που χάρισε στον μεγάλο νικητή έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν αγορών στα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος.
Η γιορτή, όμως, δεν ήταν μόνο φυσική. Η επετειακή ιστοσελίδα «50 Χρόνια Ανδρικόπουλος» έγινε ψηφιακό σημείο συνάντησης για περισσότερους από 20.000 μοναδικούς επισκέπτες, που παρακολούθησαν τα αφιερώματα, συμμετείχαν σε quiz και διαγωνισμούς, διάβασαν ιστορίες από την πορεία της εταιρείας και γνώρισαν καλύτερα τους ανθρώπους πίσω από τα καταστήματα.
Και στη μεγάλη κορύφωση της επετείου, η εικόνα μίλησε από μόνη της. Περισσότεροι από 1.200 εργαζόμενοι και μέλη των οικογενειών τους , έδωσαν το παρών σε μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση, ειδικά αφιερωμένη σε εκείνους, που αποτέλεσε το επιστέγασμα αυτής της μεγάλης διαδρομής, για να μοιραστούν μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική, δώρα και ιστορίες από το κοινό αυτό ταξίδι.
Όλα αυτά μαζί ,η εικόνα, η συμμετοχή, η ιστορία, οι άνθρωποι, οι αριθμοί, συνθέτουν μια επέτειο που δεν ήταν απλώς εορτασμός, αλλά αποτύπωμα δεσμού. Έναν δεσμό ανάμεσα σε μια επιχείρηση που γεννήθηκε σε ένα μικρό μπακάλικο το 1975 και μια πόλη που την αγκάλιασε, στηρίζοντας την ανάπτυξη και την εξέλιξή της για πέντε ολόκληρες δεκαετίες.
Με το βλέμμα στο μέλλον, τα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος συνεχίζουν να πορεύονται με τις ίδιες αρχές: σεβασμό, ποιότητα, προσφορά.
Με την ολοκλήρωση της επετειακής χρονιάς για τα 50 χρόνια λειτουργίας τους, τα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος ευχαριστούν όλους όσοι γιόρτασαν μαζί τους αυτή τη σημαντική διαδρομή. Τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές τους, που με την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη διαχρονική τους στήριξη συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση και τη συνεχή εξέλιξη της επιχείρησης.
