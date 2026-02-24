Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απόκτηση ακινήτων μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το υπό ειδική εκκαθάρισηπιστωτικόίδρυμα Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε. (Υπό Ειδική Εκκαθάριση) προτίθενται να πωλήσει και μεταβιβάσει μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-auction) το ακίνητο που περιγράφεται συνοπτικά στην παρούσα ανακοίνωση (τα «Ακίνητα») και προς το σκοπό αυτό η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ως νόμιμη εκπρόσωπος αυτών, δημοσίευσε την από 18ηΦεβρουαρίου 2026 πρόσκληση υποβολήςπροσφοράς που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (https://pqh.gr/sales/akinita/) (η «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς»). Στην ιστοσελίδα υπάρχουν επίσης συνοπτικές πληροφορίες για κάθε Ακίνητο.

Με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς η PQH καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά για την απόκτηση οποιουδήποτε εκ των Ακινήτων. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας πώλησης και μεταβίβασης των Ακινήτων καθορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην PQH τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, το αργότερο μέχρι την30.03.2026και ώρα Ελλάδος 17.00.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά συμμετοχής προβλέπεται και η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού ίσου με το 5% της τιμής πρώτης προσφοράς κάθε Ακινήτου.

Μετά την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν δικαιολογητικά συμμετοχής, η PQH θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους που προκρίνονται να υποβάλλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

III. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα Ακίνητα, να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στα Ακίνητα ή/και να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την PQH στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]μέχρι την 27.03.2026.

Για την απόκτηση πρόσβασης σε περαιτέρω πληροφορίες για τα Ακίνητα απαιτείται η προηγούμενη υπογραφή από τον ενδιαφερόμενο σύμβασης εμπιστευτικότητας.

Η γλώσσα της διαδικασίας πώλησης και μεταβίβασης των Ακινήτων είναι η ελληνική. Για πληροφορίες σχετικά με μετάφραση στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να αποσταλεί σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].