Τα τυριά στο μικροσκόπιο: Διατροφική αξία σε πρωτεΐνη και ασβέστιο

Μελετάμε τα πρωτεϊνικά τυριά και αν είναι καλύτερη επιλογή αντί των κλασικών τυριών

Αρχικά, το Cottage cheese είναι ένα τυρί το οποίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

● Είναι υψηλή η περιεκτικότητα του σε πρωτεΐνη

● Είναι χαμηλή η περιεκτικότητα του σε λιπαρά

● Είναι χαμηλό σε θερμίδες

● Είναι πλούσιο σε ασβέστιο και φώσφορο

● Ορισμένα Cottage cheese περιέχουν προβιοτικά

Παρακάτω συγκρίνουμε 3 από τα πιο δημοφιλή τυριά, τη φέτα, την παρμεζάνα και τη γραβιέρα.

Το cottage cheese συνήθως έχει λιγότερες θερμίδες και λιπαρά σε σχέση με άλλα τυριά, όπως η φέτα, το κασέρι ή η παρμεζάνα, τα οποία είναι επίσης καλές πηγές ασβεστίου, αλλά μπορεί να περιέχουν περισσότερα κορεσμένα λιπαρά και θερμίδες ανά μερίδα. Πιο συγκεκριμένα, τα κορεσμένα λιπαρά είναι ένας τύπος διαιτητικού λίπος που εντοπίζεται συνήθως, σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης π.χ κόκκινο κρέας, βούτυρο, επεξεργασμένα κρέατα, πλήρες γάλα και τυρί. Προσοχή, όταν καταναλώνουμε υπερβολική ποσότητα τέτοιων λιπαρών, αυξάνεται η LDL χοληστερόλη(κακή χοληστερόλη), υπεύθυνη για ανάπτυξη καρδιακής νόσου, καθώς κι έχουμε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης υπέρβαρου ή παχυσαρκίας.

Ανάλυση ανά τυρί

Η Φέτα: Περιέχει περίπου 20-21 γραμμάρια λιπαρών ανά 100 γραμμάρια (με το 13-15% από αυτά να είναι κορεσμένα λιπαρά).

Το Cottage cheese (2-4%): Περιέχει περίπου 4-5 γραμμάρια λιπαρών ανά 100 γραμμάρια, με μηδενικό σχεδόν ποσοστό κορεσμένων λιπαρών, εφόσον επιλέξετε την πιο άπαχη εκδοχή.

Τυρί (Ανά 100γρ.)

Cottage cheese: 98 θερμίδες (kcal), 83 Ασβέστιο(mg) , 11 Πρωτεΐνη(gr)

Φέτα: 265 θερμίδες (kcal) , 493 Ασβέστιο(mg) , 14.2 Πρωτεΐνη(gr)

Παρμεζάνα: 431 θερμίδες (kcal) , 1184 Ασβέστιο(mg) , 38 Πρωτεΐνη(gr)

Γραβιέρα: 384 θερμίδες (kcal) , 870 Ασβέστιο(mg) , 29 Πρωτεΐνη(gr)

➔ Παρατηρούμε, ότι η παρμεζάνα έχει τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ασβέστιο και πρωτεΐνη.

➔ Το Cottage είναι το χαμηλότερο σε θερμίδες.

➔ Η Φέτα βρίσκεται ενδιάμεσα σε όλα τα στοιχεία.

➔ Η Γραβιέρα έχει περισσότερο λίπος από τη φέτα αλλά διπλάσιο λίπος.

Πόσο ασβέστιο μπορούμε να καλύψουμε ημερησίως βάση των παραπάνω;

Σύμφωνα με τις διατροφικές συστάσεις των ΗΠΑ (RDA), η ημερήσια συνιστώμενη πρόσληψη ασβεστίου κυμαίνεται από: 1000 -1300 mg για ενήλικες, υπερήλικες και εφήβους. Άρα, με τα 100 gr Cottage cheese θα καλύψουμε σε πρόσληψη ασβεστίου περίπου το 8%, ενώ με αντἰστοιχη ποσότητα παρμεζάνας πάνω απο το 100%. Συμπερασματικά λοιπόν, τα πρωτεϊνικά τυριά φαίνεται να μην είναι τόσο υψηλά σε πρωτεΐνη αλλά παρέχουν λιγότερες θερμίδες. Συνεπώς, σε υποθερμιδικές δίαιτες είναι μια καλή επιλογή.

Ασβέστιο ανά προϊόν(100γρ.)

Cottage: 83 Ασβέστιο, 8.3% κάλυψης (σε 1000mg)

Φέτα: 493 Ασβέστιο, 49.3% κάλυψης (σε 1000mg)

Παρμεζάνα: 118.4 Ασβέστιο

πηγή cantina.protothema.gr