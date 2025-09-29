Μόνο στην Πάτρα αυτά! Ο ποδηλατόδρομος που "πέφτει" πάνω σε ταμπέλες, κολώνες και αδιέξοδα - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Ο ποδηλατόδρομος της Πάτρας στο ύψος της Ακτής Δυμαίων είναι ο ορισμός του αδιέξοδου και σήμερα το thebest κατέγραψε τη "μαγική" διαδρομή που πρέπει κανείς να κάνει για να περάσει "μέσα" από ταμπέλες, κολώνες ηλεκτροφωτισμού της πόλης και στο τέλος να καταλήξει στα... χωράφια!

Οι φωτογραφίες και το βίντεο είναι αδιάψευστοι μάρτυρες της χάραξης αλλά και της ειδικής ασφαλτόστρωσης ενός ποδηλατόδρομου που διέρχεται κυριολεκτικά μέσα από ταμπέλες, καλλωπιστικά φυτά και τεράστιες κολώνες ηλεκτροφωτισμού μέχρι τη νοτιοδυτική άκρη του νέου λιμανιού της πόλης όπου ο δρόμος αλλά ακόμη και ο χρόνος σταματούν. Κυριολεκτικά!