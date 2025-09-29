Μόνο στην Πάτρα αυτά! Ο ποδηλατόδρομος που "πέφτει" πάνω σε ταμπέλες, κολώνες και αδιέξοδα - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Ή θα πρέπει να ξηλωθεί ο ποδηλατόδρομος ή ο οδοφωτισμός στην Ακτή Δυμαίων
Ο ποδηλατόδρομος της Πάτρας στο ύψος της Ακτής Δυμαίων είναι ο ορισμός του αδιέξοδου και σήμερα το thebest κατέγραψε τη "μαγική" διαδρομή που πρέπει κανείς να κάνει για να περάσει "μέσα" από ταμπέλες, κολώνες ηλεκτροφωτισμού της πόλης και στο τέλος να καταλήξει στα... χωράφια!
Οι φωτογραφίες και το βίντεο είναι αδιάψευστοι μάρτυρες της χάραξης αλλά και της ειδικής ασφαλτόστρωσης ενός ποδηλατόδρομου που διέρχεται κυριολεκτικά μέσα από ταμπέλες, καλλωπιστικά φυτά και τεράστιες κολώνες ηλεκτροφωτισμού μέχρι τη νοτιοδυτική άκρη του νέου λιμανιού της πόλης όπου ο δρόμος αλλά ακόμη και ο χρόνος σταματούν. Κυριολεκτικά!
Ποδηλασία από την Παπαφλέσσα έως τη νότια έξοδο του νέου λιμανιού
Ότι ο ποδηλατόδρομος της Πάτρας θα γινόταν τμηματικά το γνωρίζαμε. Ότι επίσης υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες αφού σε πολλά σημεία του περνά πάνω από πεζοδρόμια αλλά κυρίως πάνω από το δρόμο, επίσης το γνωρίζαμε. Όμως ότι θα είναι ανοιχτός - προσβάσιμος - στους ποδηλάτες, ενώ στην πορεία του θα πρέπει να κάνουν σλάλομ, δεν ήταν γνωστό. Όπως επίσης οτι σε κάποια σημεία του ο ποδηλατόδρομος θα σταματά. Βίαια!
Η αρχική σκέψη ήταν ο ποδηλατόδρομος της Πάτρας να είναι μια ενιαία διαδρομή με ξεκάθαρα όρια και συνέχεια. Αυτό ωστόσο δεν φαίνεται να επαληθεύεται στην πράξη σε πολλά σημεία. Ούτε από την Παπαφλέσσα και έως τη Βενιζέλου, όπου η μπορντώ άσφαλτος αγνοείται, ούτε στα όρια του λιμανιού, όπου η ρόδα και η γη... σταματά να γυρίζει! Γιατί εκτός των άλλων η χάραξη συναντά εκεί και ένα μεταλικό καπάκι/φρεάτιο που εξέχει σημαντικά πάνω από το επίπεδο κίνησης.
Το αδιέξοδο του ποδηλατόδρομου στην είσοδο/έξοδο του νέου λιμανιού
