Πάτρα: Τραυματίστηκε στον ποδηλατόδρομο της... συμφοράς ο πατέρας του προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Γ. Παππά - ΦΩΤΟ

Ένας ακόμη τραυματισμός δικυκλιστή καταγράφεται στον κατά τα άλλα ποδηλατόδρομο της Πάτρας ο οποίος στο ύψος της οδού Νόρμαν βάζει δύσκολα στους ποδηλάτες, αφού διέρχεται πάνω από τις γραμμές του προαστιακού.

Στο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης επί της Όθωνος Αμαλίας, τραυματίστηκε σοβαρά στο ισχίο ο πατέρας του προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Γιώργος Παππάς. Το ατύχημα συνέβη όταν η ρόδα του ποδηλάτου του άνδρα βρέθηκε σχεδόν παράλληλα με τις σιδηροτροχιές του Προαστιακού με αποτέλεσμα να χάσει την ισοροπία του και να πέσει από το δίκυκλο.