Πάτρα: Τραυματίστηκε στον ποδηλατόδρομο της... συμφοράς ο πατέρας του προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Γ. Παππά - ΦΩΤΟ

Ο 76χρονος άνδρας θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο ισχίο
Ένας ακόμη τραυματισμός δικυκλιστή καταγράφεται στον κατά τα άλλα ποδηλατόδρομο της Πάτρας ο οποίος στο ύψος της οδού Νόρμαν βάζει δύσκολα στους ποδηλάτες, αφού διέρχεται πάνω από τις γραμμές του προαστιακού.
Στο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης επί της Όθωνος Αμαλίας, τραυματίστηκε σοβαρά στο ισχίο ο πατέρας του προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Γιώργος Παππάς. Το ατύχημα συνέβη όταν η ρόδα του ποδηλάτου του άνδρα βρέθηκε σχεδόν παράλληλα με τις σιδηροτροχιές του Προαστιακού με αποτέλεσμα να χάσει την ισοροπία του και να πέσει από το δίκυκλο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ατύχημα στις γραμμές του προαστιακού στο ύψος της οδού Νόρμαν. Πολλοί ποδηλάτες και ακόμη μοτοσυκλετιστές, έχουν χάσει την ισσοροπία τους εξαιτιάς των σιδηροτροχιών του προαστιακού και των κενών που υπάρχουν.
Μάλιστα αν και το σημείο που οι γραμμές του προαστιακού περνούν πάνω από τον δρόμο, είχε ανακατασκευαστεί στο πρόσφατο παρελθόν, ωστόσο ήδη διακρίνονται φθορές από τα βαριά οχήματα που διέρχονται από το σημείο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr