Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το πολύχρωμο καρναβαλικό ποτάμι σε 60+ γιορτινά καρέ

Σε μια ανεπανάληπτη γιορτή που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο του μεγαλύτερου καρναβαλικού θεσμού της χώρας, περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, οργανωμένοι σε 190 πληρώματα, κατέκλυσαν τους δρόμους της Πάτρας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και ζωντανό ανθρώπινο ποτάμι. Μαζί με δεκάδες ευφάνταστα και καλλιτεχνικά άρματα, μετέτρεψαν το κέντρο της πόλης σε μια σκηνή αδιάκοπης γιορτής.

Από τις πρώτες απογευματινές ώρες έως αργά το βράδυ, η πόλη κινήθηκε σε καρναβαλικούς ρυθμούς, με τη μουσική, τον χορό και τον ενθουσιασμό να κυριαρχούν. Οι στολές των πληρωμάτων, εμπνευσμένες από την επικαιρότητα, τη σάτιρα, την παράδοση και τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, εντυπωσίασαν το κοινό, αποσπώντας θερμά χειροκροτήματα και δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Τα σατιρικά και καλλιτεχνικά θέματα ξεχώρισαν για την ευρηματικότητα και τα μηνύματά τους, αποδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και το χιούμορ των συμμετεχόντων. Με φαντασία, αυθορμητισμό και έντονη ενέργεια, οι καρναβαλιστές χάρισαν ένα θέαμα που ανέδειξε τη δυναμική και τη ζωντάνια του Πατρινού Καρναβαλιού, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά του σύνδεση με την ταυτότητα και την παράδοση της πόλης.

Δείτε τα στιγμιότυπα όπως τα κατέγραψε ο Βασίλης Παπαϊωάννου