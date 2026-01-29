Ρουμανία: Με πορεία φιλάθλων του ΠΑΟΚ ο επαναπατρισμός των σορών

Επιστρέφουν και οι δυο από τους τρεις τραυματίες

Στη Ρουμανία αναμένεται να μείνει και τις επόμενες ημέρες ο πολυτραυματίας – οπαδός του ΠΑΟΚ, ο ένας από τους επιζήσαντες του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος που έγινε στον «δρόμο του διαβόλου» έξω από την Τιμοσοάρα. Ο νεαρός υποβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (28.01.2026) σε πολύωρο χειρουργείο. Οι υπόλοιποι 2 τραυματίες, αναμένεται να έχουν επιστρέψει μέχρι το μεσημέρι στην Ελλάδα, με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας. Γύρω στις 09:00 το πρωί, το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Ρουμανία. Όσον αφορά τις σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ, των νέων ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη μοιραία σύγκρουση στη Ρουμανία, αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας αναμένεται να τις επαναπατρίσει μέχρι το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Οι οπαδοί του Δικέφαλου του Βορρά, φίλοι και συγγενείς, θα συνοδεύσουν τις σορούς μέχρι την Τούμπα, κάνοντας πορεία με μηχανές, για να αποτίσουν με τον δικό τους τρόπο φόρο τιμής.

«Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείται», ήταν το μήνυμα που χρησιμοποίησαν οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ για να κλείσουν την ανακοίνωση – κάλεσμα για την πορεία. Αναλυτικά: «Ανακοίνωση συνδέσμων φίλων ΠΑΟΚ Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας . Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί) αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σωρούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας . Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί )ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά. Καλό παράδεισο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα. Αδέλφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε». Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), περιέγραψε την κατάσταση υγείας του πολυτραυματία, λέγοντας πως παρουσίασε επιπλοκή και για αυτό δεν θα επιστρέψει ακόμη στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι 2 τραυματίες θα νοσηλευτούν στο «Παπαγεωργίου» ώστε να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον…</p>— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) <a href="https://twitter.com/AdonisGeorgiadi/status/2016572536494989475?ref_src=twsrc%5Etfw">January 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Λευκά λουλούδια από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Τούμπα

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος, βρέθηκε στην Τούμπα για να αποτίσει φόρο τιμής στους 7 φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια, άναψε ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων. Τον Πατριάρχη συνόδευε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος.

«Έρχομαι στον τόπο όπου τιμάται η μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έρχομαι στον τόπο στο στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου τα παλικάρια του ΠΑΟΚ και όλοι οι οπαδοί έζησαν ιστορικές στιγμές χαράς και ενθουσιασμού, όταν η ομάδα τους νικούσε» δήλωσε, μεταξύ άλλων, συγκινημένος.