Σε τροχιά δημογραφικής συρρίκνωσης η Πάτρα - Λιγότερες γεννήσεις, λιγότεροι κάτοικοι

Κάπως έτσι δείχνουν τα πράγματα αν κάποιος μελετήσει τα στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού και κατά τη διάρκεια του 2025 στη Δημοτική Ενότητα Πάτρας!

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν μόνο τις καταγραφές στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Πάτρας (όρια πρώην Δήμου Πατρέων, και όχι τον διευρυμένο σημερινό Δήμο όπου υπάρχουν άλλα τέσσερα Ληξιαρχεία: Ρίου, Βραχνεϊκων, Παραλίας, Μεσσάτιδος).

Τα στοιχεία αναφέρονται σε γεννήσεις, θανάτους, γάμους, διαζύγια, αλλά και σύμφωνα συμβίωσης συνολικά κατά την τελευταία επταετία (2019-2025) ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.



Συγκεκριμένα, συγκριτικά ειδικά με τα έξι τελευταία προηγούμενα χρόνια διαπιστώνεται για το 2025:

– Συνέχεια της μείωσης των γεννήσεων.

– Μικρή σταθεροποίηση με αυξομειώσεις των θανάτων.

– Περιορισμένη ανάκαμψη των γάμων.

– Μετά τη ραγδαία αύξηση των διαζυγίων το 2023, αξιοσημείωτη μείωση για δεύτερη συνεχή χρονιά.

– Σημαντική αύξηση των συμφώνων συμβίωσης.

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Πως όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας, το δημογραφικό είναι το μείζον θέμα για την πόλη. Η Πάτρα έχει μεν 30.000 φοιτητές αλλά… λιγοστεύει σε μόνιμους κατοίκους. Οι γεννήσεις είναι περιορισμένες, ενώ οι θάνατοι σταθεροί. Συμπέρασμα; Ο πληθυσμός μειώνεται. Και παραμένει άγνωστο αλλά όχι μη προβλέψιμο πόσος θα είναι ο πληθυσμός της πόλης στη νέα απογραφή το 2031. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα “ΑΧΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ”