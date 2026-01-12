Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του Πρώτου Ημιτελικού η Ελλάδα - Στον Δεύτερο Ημιτελικό η Κύπρος

Στον Πρώτο Ημιτελικό ψηφίζουν ακόμη οι: Γερμανία και Ιταλία

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά στο δημαρχείο της Βιέννης, η κλήρωση των δύο Ημιτελικών για τη Eurovision 2026, με την Ελλάδα και την Κύπρο να μαθαίνουν τη μέρα και τον Ημιτελικό που θα εμφανιστούν.

Β' Ημιτελικός (14 Μαΐου)

Πρώτο Μισό

Αρμενία

Ρουμανία

Ελβετία

Αζερμπαϊτζάν

Λουξεμβούργο

Βουλγαρία

Τσεχία

Δεύτερο Μισό

Αλβανία

Δανία

Κύπρος

Νορβηγία

Μάλτα

Ουκρανία

Λετονία

Στον Δεύτερο Ημιτελικό ψηφίζουν ακόμη οι : Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία.

Η ακριβής σειρά εμφάνισης θα καθοριστεί από τους διοργανωτές και την EBU σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν όλες οι συμμετοχές θα έχουν κυκλοφορήσει.

Μέτρια προς κακή η κλήρωση της Ελλάδας, καθώς τοποθετήθηκε στο πρώτο μισό του Πρώτου Ημιτελικού της Τρίτης 12 Μαΐου, μακριά από όλους τους παραδοσιακούς «συμμάχους» της, όπως η Κύπρος, η Αλβανία, η Αρμενία αλλά και η Βουλγαρία.

Υπενθυμίζουμε ότι ο 70ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στις 12,14 και 16 Μαΐου στη Wiener Stadthalle της Βιέννης,