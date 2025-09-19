Δείτε την εξέλιξη των εργασιών ενίσχυσης της παραλιακής ζώνης του Ρίου - ΦΩΤΟ

Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν εργασίες και στην πλευρά του Αγ. Βασιλείου
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανάπλασης της παραλιακής ζώνης στο Ρίο Πατρών, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που στοχεύει στην προστασία της ακτογραμμής από τα έντονα φαινόμενα διάβρωσης που προκαλεί ο ισχυρός κυματισμός της περιοχής.
Οι εικόνες από το εργοτάξιο στην παραλιακή οδό Ποσειδώνος, αποτυπώνουν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, με τις παρεμβάσεις στην πλευρά του Ρίου να συνεχίζονται, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν νέα στάδια εργασιών.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9,65 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει:
Κατασκευή πασσαλότοιχου από σκυρόδεμα με εξωτερική θωράκιση από ογκολίθους.
Δημιουργία οδοστρωμάτων σε επιλεγμένα τμήματα του παραλιακού οδικού δικτύου.
Τοποθέτηση τεχνητών υφάλων χαμηλής στέψης, οι οποίοι αναπτύσσονται κάθετα στην ακτογραμμή, λειτουργώντας ως φράγμα προστασίας από τη διάβρωση.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η πασαλόμπιξη με ειδικό τρυπάνι, προκειμένου να τοποθετηθούν οι πυλώνες αντιστήριξης των εδαφών στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.
