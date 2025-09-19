Δείτε την εξέλιξη των εργασιών ενίσχυσης της παραλιακής ζώνης του Ρίου - ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανάπλασης της παραλιακής ζώνης στο Ρίο Πατρών, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που στοχεύει στην προστασία της ακτογραμμής από τα έντονα φαινόμενα διάβρωσης που προκαλεί ο ισχυρός κυματισμός της περιοχής.

Οι εικόνες από το εργοτάξιο στην παραλιακή οδό Ποσειδώνος, αποτυπώνουν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, με τις παρεμβάσεις στην πλευρά του Ρίου να συνεχίζονται, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν νέα στάδια εργασιών.