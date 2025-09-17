Παραλιακή Ρίου: Στην πλευρά του Αγίου Βασιλείου το τρυπάνι από βδομάδα

Επίσκεψη στο εργοτάξιο και τα σημεία που γίνονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης της παραλιακής του Ρίου έκανε ο σήμερα ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χαράλαμπος Μπονάνος.

Όπως αναφέρει, από το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα υπάρξει τρυπάνι , στην πλευρά του Αγ Βασίλειου.

Σε αναρτησή του αναφέρει:

Το έργο στην παραλιακή του Ριου , μέχρι τον Αγ Βασίλειο , χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση αλλά και ρυθμούς ανάλογους που δεν θα προκαλέσουν όχληση στους κατοίκους

?Σήμερα επισκεφθηκαμε στο εργοτάξιο και στα σημεία που γίνονται οι παρεμβάσεις , να διαπιστώσουμε την πρόοδο αλλά και τα προβλήματα που πιθανόν προκύπτουν

?Μαζί με την εκπρόσωπο του αναδόχου κ Θαλια Καραβακη ,επισκεφτήκαμε την φίλη διευθύντρια της Αρχαιολογικής υπηρεσίας , για να δοθούν λύσεις στην εξέλιξη του έργου

?Χρειάζεται πάντα σε κάθε βήμα να υπάρχει η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για να υπάρξει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα

?Από το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα υπάρξει το τρυπάνι , στην πλευρά του Αγ Βασίλειου ώστε να προχωρήσει και από αυτή την πλευρά το έργο τώρα που τα μπάνια του λαού βρίσκονται προς το τέλος

?Ένα σημαντικό έργο προστασίας της ακτής και του δρόμου βρίσκεται σε εξέλιξη και όλοι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες οχλήσεις , που όμως είναι προσωρινές

Προέχει η στήριξη του δρόμου και η μερική ανάπλαση που θα αλλάξει την εικόνα της περιοχής