Τεχεράνη: Κόλαση φωτιάς μετά το χτύπημα του Ισραήλ σε δεξαμενές πετρελαίου -ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονιστικές εικόνες από το χτύπημα του Ισραήλ σε δεξαμενές πετρελαίου στην Τεχεράνη τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, με τους κατοίκους της ιρανικής πρωτεύουσας να ζουν κυριολεκτικά μια κόλαση επί γης.

Με το χτύπημα αυτό, οι ισραηλινές δυνάμεις πέτυχαν καίριο πλήγμα στην αλυσίδα τροφοδοσίας του Ιράν, ενώ σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές υπήρξαν και τέσσερις νεκροί.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνονται τα αποτελέσματα της επίθεσης, στην περιοχή του Σαχράν, με τις φλόγες κυριολεκτικά να έχουν καταπιεί τα πάντα και να έχουν κάνει τη νύχτα μέρα. Σε άλλο βίντεο, φαίνεται μια τεράστια μάζα φωτιάς και καπνού, που θυμίζει σε μικρότερη κλίμακα το λεγόμενο «μανιτάρι» που συνοδεύει πυρηνικές εκρήξεις.

Πλάνα που έχουν τραβηχτεί από αυτοκίνητο που την ώρα εκείνη κινούνταν στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Τεχεράνης, δείχνουν τις φλόγες να φτάνουν κυριολεκτικά εκατοντάδες μέτρα ψηλά, ενώ καταστρέφουν τα πάντα, καθώς διακρίνονται από δεκάδες χιλιόμετρα μακριά.