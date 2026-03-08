Καλάβρυτα: Δενδροφύτευση από την Ενωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος στο Κοιμητήριο

Η Ένωση Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος δημοσιοποιεί σήμερα το επίσημο βίντεο από την εθελοντική δενδροφύτευση που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Κοιμητήριο Καλαβρύτων, με την υποστήριξη του Δήμου Καλαβρύτων.

Η δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών «Κοιμητήρια για τη Βιώσιμη Ευρώπη 2025: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί» και «Κήποι των 80» του Δικτύου Σημαντικών Νεκροταφείων της Ευρώπης (ASCE).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης φυτεύτηκαν 80 νέα κυπαρίσσια, σε αναπλήρωση παλαιών δέντρων, ως συμβολική αναφορά στα 80 χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η συμμετοχή απογόνων των μαρτύρων και κατοίκων της περιοχής κατέστησε τη δράση μια ουσιαστική πράξη μνήμης, ειρήνης και συνέχειας.