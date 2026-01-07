Νίκος Μουτσινάς: Θέλω να ασχοληθώ με τις θεραπείες

Την πρόθεσή του να ασχοληθεί με έναν κλάδο διαφορετικό από αυτόν του θεάματος και της παρουσίασης, εξέφρασε ο Νίκος Μουτσινάς, δηλώνοντας πως έχει πιστοποίηση και ότι τον ενδιαφέρουν οι θεραπείας, μέσα από τις οποίες κάποιος μπορεί να δουλέψει με τον εαυτό του.

Ο παρουσιαστής, μιλώντας στο περιοδικό «ΟΚ!» με αφορμή τη συμμετοχή του στο μιούζικαλ «Οικογένεια Addams», αναφέρθηκε και στα μελλοντικά του σχέδια. Όπως εξήγησε, τον ενδιαφέρει να στραφεί στον χώρο των θεραπειών, με στόχο να λειτουργεί υποστηρικτικά για ανθρώπους που χρειάζονται μια πιο καθαρή, ουδέτερη ματιά σε διλήμματα και αποφάσεις, επικαλούμενος τόσο την προσωπική του δουλειά όσο και σχετική εκπαίδευση που έχει κάνει.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Θέλω να ασχοληθώ με τις θεραπείες και υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Αρχικά, θέλω να μπορώ να είμαι εκεί για κάποιον που θέλει να βγει από ένα δίλημμα, να δει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να πάρει μία λύση που μπορεί να μην την έχει δει ή μία διαδρομή που μπορεί να τον ενδιαφέρει. Κι όλα αυτά από κάποιον που δεν έχει σύνδεση μαζί του. Δεν του είναι ούτε σύντροφος, ούτε κολλητός, ούτε αδερφός, ούτε συγγενής, οπότε μπορεί να δει σίγουρα πιο καθαρά. Έχω αποκτήσει εμπειρία αρχικά από την προσωπική δουλειά με τον εαυτό μου και πήγα και στο NLP Greece, το οποίο είναι εξαιρετικό για να έχω και μία πιστοποίηση, ώστε να μπορέσω να το βάλω σε εφαρμογή όλο αυτό».