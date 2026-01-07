Νίνο: Παραλίγο να του φύγει το μικρόφωνο από τα χέρια στη σκηνή

Παραλίγο να σημειωθεί απρόοπτο στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται ο Νίνο, καθώς σε μία στιγμή πήγε να του γλιστρήσει το μικρόφωνο από τα χέρια.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok εμφανίζεται ο τραγουδιστής να ερμηνεύει το κομμάτι «Σαν ναυαγοί». Την ώρα που σήκωσε το μικρόφωνο στον αέρα με το σταντ του, και το έστριψε προς την πλευρά των θεατών, αυτό πήγε να του φύγει με κίνδυνο να πέσει στη σκηνή ή προς το κοινό. Ο Νίνο, ωστόσο, το κράτησε την τελευταία στιγμή και συνέχισε την ερμηνεία του.