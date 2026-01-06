Η Έλενα Παπαρίζου για τον ελληνικό τελικό της Eurovision: «Δεν μου έχει προταθεί κάτι για φέτος»

Η Έλενα Παπαρίζου ρωτήθηκε για τη Eurovision και ξεκαθάρισε πως δεν έχει δεχθεί καμία πρόταση για συμμετοχή στον ελληνικό τελικό, όπως συνέβη και την περσινή χρονιά.

Η γνωστή τραγουδίστρια μιλώντας την Τρίτη (06.01.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», αναφέρθηκε στον μουσικό διαγωνισμό. Μάλιστα, η Έλενα Παπαρίζου ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει ξανά την Ελλάδα ή τη Σουηδία στην Eurovision, αρκεί να έχει στα χέρια της ένα καλό τραγούδι.

«Εμείς ήμασταν εδώ και δεν ακούσαμε ακόμα τίποτα. Δεν ξέρω καν ποιοι έχουν περάσει, γιατί ξέρω ότι ήταν πάρα πολλές οι συμμετοχές φέτος», είπε αρχικά για τα τραγούδια που προκρίθηκαν στον ελληνικό τελικό.

«Δεν έχει προταθεί κάτι για φέτος, όπου μπορούμε και αν θέλει κάτι η ΕΡΤ εννοείται ότι πάντα στηρίζουμε την ΕΡΤ», αποκάλυψε στη συνέχεια η Έλενα Παπαρίζου στην ερώτηση αν θα πάρει μέρος στον ελληνικό τελικό, όπως και πέρσι που τον παρουσίασε μαζί με τον Σάκη Ρουβά.