Συνεχίζεται το «Emily in Paris»- Ανανεώθηκε και για 6η σεζόν

Η άκρως δημοφιλής σειρά «Emily in Paris» συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της, καθώς εξασφάλισε την ανανέωσή της για 6η σεζόν, με αρκετά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για έντονο… ελληνικό άρωμα στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης παραγωγής του Netflix.

Η ανακοίνωση για την ανανέωση της σειράς του Netflix έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία της 5ης σεζόν. Τα δέκα επεισόδια της 5ης σεζόν του «Emily in Paris» ακολούθησαν την Έμιλι, καθώς ταξιδεύει στη Ρώμη για επαγγελματικούς λόγους. Η ηρωίδα αναλαμβάνει να ανοίξει γραφείο της Agence Grateau στην «Αιώνια Πόλη», ενώ παράλληλα διαχειρίζεται μια νέα σχέση με τον κληρονόμο στον χώρο της υψηλής μόδας, Μαρτσέλο Μουρατόρι (Εουτζένιο Φραντσεσκίνι).

Η ένταση όμως στην ζωή της Έμιλι ανεβαίνει και στα επαγγελματικά αλλά και στα προσωπικά της θέματα με εκείνη να βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στη νέα αρχή της Ιταλίας και την παλιά αλλά όμορφη ζωή της στη Γαλλία.

Η 5η σεζόν κορυφώνεται με ένα ταξίδι στη Βενετία για το πρώτο ντεμπούτο του Μαρτσέλο ως σχεδιαστή. Το fashion show πάει τόσο καλά, που τον αγκαλιάζει ακόμη και η επικριτική μητέρα του, Αντόνια (Άννα Γκαλιένα), και του προσφέρει πλήρη έλεγχο της ιστορικής οικογενειακής επιχείρησης κασμίρ. Ο Μαρτσέλο ζητά από την Έμιλι να τον ακολουθήσει στη Muratori, όμως εκείνη αρνείται γιατί θέλει να ζήσει την καριέρα της στο Παρίσι και όχι μια ήσυχη ζωή στο χωριό του Μαρτσέλο, το Σολιτάνο.

Παρότι η Έμιλι και ο Μαρτσέλο χωρίζουν (για δεύτερη φορά), η κολλητή της Μίντι είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να τους τα ξαναβρεί. Ο Νικολά ντε Λεόν, της κάνει πρόταση γάμου στη Βενετία και η Μίντι δέχεται. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο Άλφι έχει κάνει τις ρομαντικές του προθέσεις για τη Μίντι απολύτως ξεκάθαρες. Πάντα ευθύς, ο Άλφι λέει στη Μίντι ότι ο αρραβώνας της είναι «ένα μεγάλο λάθος».

Η ανακοίνωση της ανανέωσης της σειράς

Πώς πιστεύουμε όμως ότι θα ξεκινήσει η νέα σεζόν; Το τελευταίο κλιπ της 5ης σεζόν δείχνει τον Γκαμπριέλ να βρίσκεται στη μεσόγειο και συγκεριμένα στην Ελλάδα όπου έχει σκοπό να μείνει και για λίγες εβδομάδες. Ο Γκαμπριέλ την προσκαλεί μάλιστα την Έμιλι να έρθει να τον βρει. Τι θα κάνει εκείνη;

Θα φτάσει καν στα χέρια της η καρτ ποστάλ του Γκαμπριέλ; Και ποιες νέες εκπλήξεις θα κρύβει το Παρίσι; Η απάντηση όταν το Emily in Paris επιστρέψει στις οθόνες μας.