Νένα Χρονοπούλου: «Είχα φτάσει 99 κιλά, είχα παραμορφωθεί»

Η Νένα Χρονοπούλου μίλησε ανοιχτά για το πώς διαχειρίστηκε τα παραπανίσια κιλά και τα βήματα που ακολούθησε για να τα μειώσει. Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ανήμερα των Θεοφανίων, όπου και μοιράστηκε την εμπειρία της.



«Είδα στη ζυγαριά 99,800 την ημέρα που κάναμε την εκπομπή μαζί. Και λέω “ρε συ, τι έπαθες; Τι έκανα;”. Λέω “ρε συ, τι έπαθες; Ποια είν’ αυτή;”. Αυτό το πλάσμα εκεί είναι παραμορφωμένο. Δεν ήταν η Νένα, γιατί εγώ ήμουνα πάντα 57-59 κιλά», περιγράφει η Νένα Χρονοπούλου.

«Όταν είδα τη συγκεκριμένη γυναίκα, λέω κάτι έχεις πάθει. Τότε είχα ζάχαρο και δεν είχα καταλάβει ότι έχω ζάχαρο. Λοιπόν, εγώ τι έκανα; Όταν είχα περάσει από διάφορους γιατρούς, από διάφορες ειδικότητες για να μου πουν πώς να χάσω τα κιλά, πώς να αποσυμφορηθεί μετά την εξωσωματική ο οργανισμός μου… δεν τα είχα καταφέρει, πολλές προσπάθειες», εξομολογείται.

«Δεν έβλεπαν την παραμόρφωση, θεωρούσαν ότι τρώω. Φτάνω λοιπόν στο Στέφανο το Σταθάκη, να ’ναι καλά ο φίλος μου, και του λέω “τι θα κάνω με αυτό εδώ πέρα; Με αυτό τον τύμπανο, εδώ τι θα γίνει;” και μου λέει “αυτό είναι σπλαχνικό λίπος, αυτό είναι ζάχαρο”. Την άλλη μέρα μετρήθηκα, είχα 1,69 νηστική. Είχα ζάχαρο, Κατερίνα. Απευθύνθηκα όμως σε διαβητολόγο», αποκαλύπτει η ηθοποιός στην Κατερίνα Καινούργιου.