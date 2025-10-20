Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Νένα Χρονοπούλου: " Ευχαριστώ για το χρόνο που γύρισες πίσω για εμένα!"

Νένα Χρονοπούλου: " Ευχαριστώ για ...

Έκανε facelifting

Από τις ελάχιστες επώνυμες της showbiz που δεν φοβάται να πει τα πράγματα με το όνομά τους! Η Νένα Χρονοπούλου, γνωστή για την ειλικρίνειά της και τις αλήθειες της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τη νέα της αλλαγή, ευχαριστώντας δημόσια τον γιατρό της για το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Νένα ευχαρίστησε τον πλαστικό χειρουργό της Στέφανο Σταθάκη, γράφοντας: «Μόνο εσύ χαρίζεις φρεσκάδα, λάμψη και νιότη χωρίς παραμόρφωση! Ευχαριστώ για το χρόνο που γύρισες πίσω για εμένα!»

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr

Ειδήσεις Τώρα

«Ποιος ευθύνεται για την κατάντια του Οδοντωτού;»- Στο πόδι Καλάβρυτα και Αιγιάλεια- Ζητείται ραντεβού με Κυρανάκη

Lupin: Η ληστεία στο Λούβρο που θύμισε τη δημοφιλή σειρά του Netflix

Μαράια: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μια τεράστια καρδιά, δεύτερο σπίτι μου η Ελλάδα»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Spotlight