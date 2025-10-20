Νένα Χρονοπούλου: " Ευχαριστώ για το χρόνο που γύρισες πίσω για εμένα!"

Από τις ελάχιστες επώνυμες της showbiz που δεν φοβάται να πει τα πράγματα με το όνομά τους! Η Νένα Χρονοπούλου, γνωστή για την ειλικρίνειά της και τις αλήθειες της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τη νέα της αλλαγή, ευχαριστώντας δημόσια τον γιατρό της για το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Νένα ευχαρίστησε τον πλαστικό χειρουργό της Στέφανο Σταθάκη, γράφοντας: «Μόνο εσύ χαρίζεις φρεσκάδα, λάμψη και νιότη χωρίς παραμόρφωση! Ευχαριστώ για το χρόνο που γύρισες πίσω για εμένα!»

