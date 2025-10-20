Μαράια: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μια τεράστια καρδιά, δεύτερο σπίτι μου η Ελλάδα»

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο «άνοιξε» την καρδιά της και μίλησε για άγνωστες ιστορίες της ζωής της
Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους, Μαράια Ριντλσπρίγκερ έδωσε συνέντευξη στο Marie Claire Νοεμβρίου, στην οποία μίλησε για την καθημερινότητά της με τον Έλληνα Superstar, τα παιδιά τους, ενώ δεν έκρυψε την αγάπη της για την Ελλάδα.
Η φωτογράφηση για το περιοδικό έγινε στην Ελλάδα, σε μια χώρα που όπως αναφέρει η ίδια, νιώθει δεύτερο σπίτι της, ενώ αξιοσημείωτο και ενδεικτικό της αγάπης του ζευγαριού είναι το γεγονός πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρισκόταν στο πλευρό της, πίσω από τις κάμερες.
«Είναι πραγματικά το δεύτερο σπίτι μου. Οι άνθρωποι είναι υπέροχοι, ο καιρός όμορφος και ο ρυθμός της ζωής πολύ γαλήνιος. Και τα παιδιά μου τη λατρεύουν και χαίρονται κάθε στιγμή, ειδικά τα καλοκαίρια».
Η ίδια μιλά με τρυφερότητα για τον γάμο της με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και μια σχέση που χαρακτηρίζεται από αλληλοσεβασμό και βαθιά στήριξη. «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, όχι μόνο με το μπάσκετ, αλλά και με όσα κάνει εκτός παρκέ. Προσπαθώ στο σπίτι να του κάνω τα πράγματα όσο πιο εύκολα γίνεται, ώστε να χαλαρώνει και να περνά ποιοτικό χρόνο μαζί μας».
Μάλιστα, η Μαράια Ριντλσπρίγκερ «άνοιξε» την καρδιά της, μιλώντας για την επιλόχειο κατάθλιψη που βίωσε μετά τη γέννηση των παιδιών τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο μετά τη γέννηση της μικρής Άρια.
«Η ζωή μας άλλαξε απότομα, πολλές μεγάλες μεταβάσεις ταυτόχρονα και αυτό τα ενίσχυσε όλα… Εστίασα στο να φροντίζω τα παιδιά και σταμάτησα να φροντίζω εμένα. Δεν κοιμόμουν, όχι λόγω του μωρού, αλλά γιατί το μυαλό μου δεν “έσβηνε”».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξη, η ίδια αναφέρεται με θαυμασμό για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λέγοντας:
«Είναι ένας από τους πιο αυθεντικούς, δοτικούς ανθρώπους που γνωρίζω. Ο κόσμος βλέπει τον αθλητή και τη δημόσια φιγούρα, αλλά πίσω απ’ όλα αυτά υπάρχει μια τεράστια καρδιά. Αυτός είναι ο άνθρωπος που ερωτεύτηκα. Η ζωή αλλάζει συνεχώς, αλλά όταν έχεις έναν άνθρωπο που σε στηρίζει και μια οικογένεια που σε γεμίζει, τότε βρίσκεις πάντα τον τρόπο να σταθείς ξανά».
