Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου

Η Σοφία Βόσσου αναφέρθηκε σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, όταν το βάρος της είχε πέσει κάτω από τα σαράντα κιλά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν ένιωσε ποτέ πως κινδύνευε η ζωή της.

Όπως τόνισε, αντιμετώπισε όσα της συνέβησαν ως ένα πολύτιμο μάθημα και δήλωσε ευγνώμων για την εμπειρία.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, η Σοφία Βόσσου μοιράστηκε: «Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου. Δεν φοβήθηκα ποτέ. Είχα πάρα πολλή δύναμη. Όλη αυτή η περίοδος ήταν για εμένα μάθημα ζωής και ευχαριστώ τον Θεό που μου την έδωσε. Γιατί να φοβηθώ, όταν δίπλα μου υπήρχαν άνθρωποι με καρκίνο; Ήταν ένα χειρουργείο, βγήκε ένα συρίγγιο που δεν έκλεινε και ταλαιπωρήθηκα έναν χρόνο. Πήρα μια ορμόνη, αλλοιώθηκε η γεύση μου και δεν μπορούσα να φάω».

Στην ίδια συνέντευξη, η Σοφία Βόσσου αναφέρθηκε στη σχέση της με τον χρόνο και τοποθετήθηκε σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις. «Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου. Είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Είμαι υπέρ των αισθητικών επεμβάσεων, στο μέτρο και τον βαθμό που δεν αλλοιώνεσαι», σχολίασε.