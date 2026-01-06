Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πέγκυ Ζήνα και Γιώργος Λύρας 30 χρόνια μαζί – Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειό τους

Πέγκυ Ζήνα και Γιώργος Λύρας 30 χρόνια ...

«Για πάντα μαζί με το μικρό μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Λύρας

Η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας γιόρτασαν τριάντα χρόνια κοινής διαδρομής, τιμώντας την επέτειό τους με μια σοκολατένια τούρτα που έφερε τα ονόματά τους.

Αν και το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2007, όπως οι ίδιοι αποκάλυψαν μέσα από ανάρτησή τους, η σχέση τους μετρά πολύ περισσότερα χρόνια ζωής.

Η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της δημοσίευσαν στο Instagram φωτογραφίες από την επέτειό τους.

Σε αυτές φαίνονται να χαμογελούν και να κρατιούνται αγκαλιά μπροστά από την τούρτα τους.

«Πέγκυ, Γιώργος, 30 χρόνια μαζί», είχαν γράψει πάνω στην τούρτα.

«Μυστικό. Σ’ αγαπάω για πάντα. Χρόνια μας πολλά αγαπούλα μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Πέγκυ Ζήνα.

