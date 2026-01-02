Νέες σειρές, αγαπημένες επιστροφές και φιλόδοξες παραγωγές - Μεγαλώνει ο ανταγωνισμός στη μικρή οθόνη

Ο,τι νέο θα δούμε τη μικρή οθόνη

Με τη φετινή σεζόν να έχει ήδη διανύσει το πρώτο της μισό, τα κανάλια σχεδιάζουν μεθοδικά το επόμενο μεγάλο βήμα, στρέφοντας το βλέμμα στους πρώτους μήνες του 2026. Η ελληνική μυθοπλασία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, με νέες σειρές, αγαπημένες επιστροφές και υψηλών προδιαγραφών παραγωγές να φιλοδοξούν να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και να προσδώσουν φρεσκάδα στο τηλεοπτικό τοπίο. Τα τελευταία χρόνια και με τη βοήθεια του ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), η μυθοπλασία διατηρεί δυναμική παρουσία σε όλα τα κανάλια, τα οποία επενδύουν σε τηλεοπτικές σειρές για όλα τα γούστα. Οικογενειακές και κωμικές ιστορίες που επανέρχονται δυναμικά, κοινωνικά δράματα που συνομιλούν με τη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς και παραγωγές εποχής που συνεχίζουν να γοητεύουν τον τηλεθεατή με τον αφηγηματικό τους πλούτο. Οι σειρές που ξεχώρισαν στη μάχη της τηλεθέασης εξασφαλίζουν τη συνέχειά τους, ενώ νέοι τίτλοι προστίθενται στο πρόγραμμα, διεκδικώντας τη δική τους θέση στο τηλεοπτικό παζλ. Η prime time, η πιο απαιτητική και ανταγωνιστική ζώνη, γεμίζει κι άλλο με μυθοπλασία, ενώ περιορίζονται τα ριάλιτι, με το MasterChef και το Survivor, να παίρνουν το πράσινο φως. Ο Γιάννης Μπέζος επιστρέφει στη μικρή οθόνη

Ο ANT1 επιλέγει να δώσει έμφαση στο χιούμορ, παρουσιάζοντας τη νέα κωμική σειρά «Σούπερ Ήρωες», με τον Γιάννη Μπέζο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Το σκηνικό στήνεται σ' ένα ελληνικό συνοικιακό σούπερ μάρκετ, όπου ξεδιπλώνεται η καθημερινότητα μιας παράλογης διοίκησης, υπαλλήλων σε διαρκή δοκιμασία, εκκεντρικών πελατών και εκείνων που θεωρούν ότι έχουν πάντα δίκιο. Η σειρά καταγράφει με σατιρική διάθεση τις μικρές συγκρούσεις, τις ανθρώπινες αδυναμίες και τις σχέσεις εξουσίας στον χώρο της εργασίας. Πλάι στον Γιάννη Μπέζο πρωταγωνιστούν οι Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη και Βασίλης Ντάρμας.

Παράλληλα, επιστρέφει με νέο κύκλο η επιτυχημένη σειρά «VIP Καλά Γεράματα», συνεχίζοντας να σατιρίζει με τρυφερότητα, ευαισθησία και χιούμορ την τρίτη ηλικία. Η νέα μεγάλη υπερπαραγωγή του MEGA

Το MEGA ενισχύει τη μυθοπλασία του με παραγωγές υψηλών απαιτήσεων. Η σειρά «Οι Αθώοι» μεταφέρει τον τηλεθεατή στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, βασισμένη σε έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Τα κινηματογραφικά πλάνα του Νίκου Κουτελιδάκη αναδεικνύουν τα καταπράσινα τοπία και τα γάργαρα νερά του νησιού, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία, σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα. Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκεται μια από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες αγάπης της ελληνικής λογοτεχνίας. Μια γυναίκα, στιγματισμένη από την κοινωνία, βρίσκει καταφύγιο στο νησί για να μεγαλώσει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Εκείνος μεγαλώνει με το βάρος της καχυποψίας των συγχωριανών, αναπτύσσοντας βαθιά συναισθήματα για τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη), ένα κορίτσι με ξεχωριστή μόρφωση, εξυπνάδα και έντονη ανάγκη ανεξαρτησίας. Τον ηθογραφικό καμβά συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος), γοητευτικός και παθιασμένος, με καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Στον αντίποδα, η σειρά «Έχω Παιδιά» φέρνει στο προσκήνιο τη σύγχρονη οικογενειακή ζωή, αποτυπώνοντας με χιούμορ και ρεαλισμό τις μικρές και μεγάλες προκλήσεις της καθημερινότητας. Η πατρότητα στο επίκεντρο

Ο ALPHA παραμένει πιστός στις οικογενειακές ιστορίες, παρουσιάζοντας τη νέα κωμική σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ». Μέσα από τρεις εντελώς διαφορετικούς ήρωες, η σειρά καταγράφει τις προκλήσεις της σύγχρονης πατρότητας, ξεκινώντας από μια κοινή καθημερινή στάση, την είσοδο στο νηπιαγωγείο. Ο Δημήτρης (Αναστάσης Ροϊλός), γοητευτικός εργένης, γίνεται πατέρας από τη μια στιγμή στην άλλη όταν μια πρώην σχέση αφήνει στο κατώφλι του τον πεντάχρονο γιο τους, Βίκτωρα. Ο Νίκος (Μιχάλης Βαλάσογλου) ισορροπεί ανάμεσα στην οικογένεια που δημιούργησε με την πρώην σύζυγό του, Βιργινία, και στη νέα αρχή που επιθυμεί με τη Στέλλα. Ο Ηρακλής (Βασίλης Μηλιώνης), χήρος πατέρας, μεγαλώνει μόνος τον μικρό Στέλιο, ερχόμενος αντιμέτωπος με τους παππούδες του παιδιού σε μια συγκινητική διαπραγμάτευση αγάπης και ορίων.

Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» φωτίζει με χιούμορ και συναίσθημα τον πατέρα της νέας εποχής, τις φιλίες που γεννιούνται απρόσμενα και τις μικρές στιγμές που μετατρέπουν την καθημερινότητα σε πολύτιμη εμπειρία. Η ΕΡΤ υποδέχεται το 2026 με σειρές που ξεχωρίζουν

Η δημόσια τηλεόραση συνεχίζει να ξεχωρίζει, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο και ποιοτικό πρόγραμμα. Λίγα λεπτά μετά την έλευση του 2026,, η « Η μεγάλη χίμαιρα» έκανε πρεμιέρα στο ERTFLIX, με την τηλεοπτική μετάδοση ν' ακολουθεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 στις 22:00 από την ΕΡΤ1. Το εμβληματικό μυθιστόρημα ζωντανεύει σε έξι επεισόδια διάρκειας περίπου μίας ώρας, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Η σειρά αναδεικνύει τον πολύπλοκο ψυχισμό της ηρωίδας, μιας γυναίκας που διεκδικεί την επιθυμία της σε μια κοινωνικά αυστηρή εποχή. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τη Φωτεινή Πελούζο, τον Αντρέα Κωνσταντίνου, τον Δημήτρη Κίτσο και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.