ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: O «χάρτης» των πληρωμών έως 9 Ιανουαρίου

ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: O «χάρτης» των πληρωμών έως ...

Αναλυτικά ποιοι και πόσα έχουν λαμβάνειν την επόμενη εβδομάδα

Συνολικά 45.600.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους θα καταβληθούν κατά την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών, του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

#tags e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ Πληρωμές

