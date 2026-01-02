Back to Top
Πάτρα: Οι χειμερινοί κολυμβητές υποδέχτηκαν το 2026 στην Πλαζ

Η θερμοκρασία του νερού είναι στους 16,3 βαθμούς Κελσίου

Οι χειμερινοί κολυμβητές υποδέχονται το 2026 μέσα στη θάλασσα, πιστοί στις συνήθειές τους και αψηφώντας το κρύο.

Με δυναμισμό και χαμόγελο, βουτούν στα νερά, δίνοντας το δικό τους ξεχωριστό μήνυμα ανανέωσης και αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά.

Η θερμοκρασία του νερού στην Πλαζ Πατρών είναι στους 16,3 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα η τιμή είναι τρεις μονάδες υψηλότερη σε σχέση με πέρσι την ίδια ημέρα.

Η πρόεδρος του συλλόγου Χειμερινών Κολυμβητών Πάτρας, Μαρία Οκτάρα, μιλώντας στην ΕΡΤ3 είπε ότι μέσα στη θάλασσα είναι πολύ ζεστά απ’ ότι έξω και στάθηκε στα οφέλη της χειμερινής κολύμβησης.

