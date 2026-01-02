Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο της Αίτνας

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα ποτάμια λάβας

Σε νέα περίοδο ηφαιστειακής δραστηριότητας βρίσκεται η Αίτνα, καθώς τις τελευταίες ώρες παρατηρείται νέα εκροή λάβας στο εσωτερικό της Valle del Bove. Όπως γνωστοποίησε το Ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, η δραστηριότητα ξεκίνησε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, όταν άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000 με 2.100 μέτρων άρχισε να απελευθερώνει λάβα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="de" dir="ltr">STARKE LAVAFLÜSSE AM ÄTNA SEIT 1.1.2026 ... <a href="https://t.co/RzJ3QVhMuS">pic.twitter.com/RzJ3QVhMuS</a></p>— hendrik R. hannes (@hendrikRhannes) <a href="https://twitter.com/hendrikRhannes/status/2007052281943060653?ref_src=twsrc%5Etfw">January 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η ροή κινήθηκε σταδιακά προς τα χαμηλότερα τμήματα της κοιλάδας, φτάνοντας κοντά στα 1.500 μέτρα υψόμετρο, ακολουθώντας τη φυσική διαδρομή της Valle del Bove, η οποία λειτουργεί ως φυσικό «φράγμα» και περιορίζει την εξάπλωση του φαινομένου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="da" dir="ltr">Etna Eruption • 1/1/2026<a href="https://twitter.com/hashtag/Etna?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Etna</a> <a href="https://t.co/bXuxePBBaw">pic.twitter.com/bXuxePBBaw</a></p>— Etna Walk (@etnawalk) <a href="https://twitter.com/etnawalk/status/2007002151432892679?ref_src=twsrc%5Etfw">January 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάμεσά τους και πλάνα του Emilio Messina, καταγράφεται η αργή αλλά σταθερή πορεία της λάβας μέσα στη φυσική λεκάνη, χωρίς να ξεφεύγει από τα όριά της.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Italy?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Italy</a>: Mount Etna volcano erupts again, lava reaches 400 meters high <a href="https://t.co/wpRlNiyOLT">pic.twitter.com/wpRlNiyOLT</a></p>— Jack Straw (@JackStr42679640) <a href="https://twitter.com/JackStr42679640/status/2006638537505124557?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>