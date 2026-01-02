Κραν Μοντανά: Ιταλοί, Γάλλοι, Πολωνοί οι περισσότεροι τραυματίες

Αγώνας για την ταυτοποίηση των θυμάτων - Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα, 100 εγκαυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Σε μία από τις πιο πολύνεκρες τραγωδίες των τελευταίων ετών στην Ελβετία εξελίσσεται η έκρηξη και η πυρκαγιά που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς (01.01.2026) στο μπαρ Constellation, στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά. Η επόμενη μέρα της έκρηξης και της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation βρίσκει το Κραν Μοντανά της Ελβετίας βυθισμένο στο πένθος και τους συγγενείς θυμάτων και εγκαυματιών να ζητούν, απαντήσεις. Δεκάδες αγνοούνται, μεταξύ των οποίων είναι και μία 15χρονη Ελληνίδα.

Δύο είναι τα μεγάλα ζητούμενα. Το πρώτο είναι η ταυτοποίηση των θυμάτων. Οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν ότι «περίπου 40 άνθρωποι» έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ το ιταλικό ΥΠΕΞ ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 47. Παράλληλα περίπου 100 είναι οι τραυματίες, κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι περισσότεροι είναι ηλικίας 15 έως 25 ετών και φέρουν εγκαύματα στο 60% ή και περισσότερο του σώματος. Ως προς τις εθνικότητες των τραυματιών 14 ειναι Πολωνοί, 13 Ιταλοί – ανάμεσά τους ένα κορίτσι σε κωματώδη κατάσταση και άλλοι έξι αγνοούνται με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί – και 9 είναι Γάλλοι. Το πρώτο όνομα θύματος από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά δόθηκε στη δημοσιότητα. Πρόκειται για τον Ιταλό έφηβο παίκτη του γκολφ Εμανουέλε Γκαλεπίνι, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ, επιβεβαιώνοντας ότι ο νεαρός αθλητής συγκαταλέγεται στους περίπου 40 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό περιστατικό.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και νεαρός ποδοσφαιριστής της Μετς. Ο 19χρονος Ταχίρις Ντος Σάντος, από το Μον-Σεν-Μαρτέν στη Μερτ-ε-Μοζέλ, υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στη Γερμανία για εξειδικευμένη θεραπεία. Το δεύτερο ζητούμενο αφορά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Οι αρχές έχουν αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο επίθεσης ή έκρηξης και εξετάζουν το σενάριο μιας εκτεταμένης φωτιάς που εξαπλώθηκε ταχύτατα, οδηγώντας σε γενικευμένη ανάφλεξη σε έναν κατάμεστο, κλειστό χώρο, από αμέλεια ή απροσεξία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το υπόγειο με την ξύλινη οροφή, τα εύφλεκτα υλικά και μαρτυρίες για «κεράκια γενεθλίων» πάνω σε σαμπάνιες, ενώ ευθύνες θα αναζητηθούν και από τους Γάλλους ιδιοκτήτες του δημοφιλούς μπαρ όπου εκτυλίχθηκε η πολύνεκρη τραγωδία. Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τη στιγμή της ανάφλεξης της οροφής:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">No terror attack, no explosion in Crans Montana. Just an incompetent fire inspector paired with bad luck. <a href="https://t.co/PxC9BE1NMU">pic.twitter.com/PxC9BE1NMU</a></p>— Konstantin F. Prinz (@kfp) <a href="https://twitter.com/kfp/status/2006849068904100316?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr"> ALERTE INFO : Vidéo terrifiante où l’on voit le feu se propager à grande vitesse dans un bar de Crans-Montana, sous les yeux de nombreuses personnes qui tentent ensuite de s’échapper. <a href="https://t.co/W4zQuAMO2J">pic.twitter.com/W4zQuAMO2J</a></p>— Wolf (@PsyGuy007) <a href="https://twitter.com/PsyGuy007/status/2006755237650915743?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>