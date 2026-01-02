Κραν Μοντανά: Εντείνεται η αγωνία για την 15χρονη Αλίκη- Απόγνωση για τους αγνοούμενους

Την ίδια ώρα, οι ελβετικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων και των τραυματιών εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς λόγω της έκτασης της καταστροφής. Οι οικογένειες των αγνοουμένων παραμένουν σε αναμονή, ελπίζοντας σε κάποιο θετικό νέο μέσα από τις επίσημες ενημερώσεις.

Από τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία, οι συγγενείς της Αλίκης προχώρησαν στη δημοσιοποίηση φωτογραφίας της, απευθύνοντας έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της. Την αγωνιώδη ανάρτηση έκανε ο αδελφός της, μέσω των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα τη στιγμή του περιστατικού, όπου εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου. Η 15χρονη φέρεται να ήταν μαζί με τρεις φίλες της, οι οποίες επίσης περιλαμβάνονται στη λίστα των αγνοουμένων, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των οικογενειών τους.

Ολοένα και αυξάνεται η αγωνία για την τύχη της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη , η οποία αγνοείται στην Ελβετία μετά τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 40 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες.

Το 15χρονο κορίτσι έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και το βράδυ της Πρωτοχρονιάς είχε πάει μαζί με τον αδερφό της στο μπαρ για να διασκεδάσει.

Οι πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν πως πολλά από τα άτομα που βρίσκονταν μέσα στο μπαρ στο Κραν Μοντανά, ήταν ανήλικα και συγκεκριμένα ηλικίας 13 έως 16 ετών.

Την ίδια ώρα, ο κατάλογος με τους αγνοουμένους της τραγωδίας, της μεγαλύτερης που έχει βιώσει ποτέ η Ελβετία, μεγαλώνει, ενώ η ταυτοποίηση των σορών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αφού οι περισσότερες εξ αυτών είναι παραμορφωμένες λόγω σοβαρών και εκτεταμένων εγκαυμάτων.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, οι νεκροί ανέρχονται στους 47 και στους 115 οι τραυματίες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ωστόσο, από την πλευρά τους, οι ελβετικές κάνουν λόγο για 40 θύματα και 100 τραυματίες.

Γονείς αγνοουμένων απευθύνουν εκκλήσεις για τα παιδιά τους, ενώ οι ξένες πρεσβείες προσπαθούν να διαπιστώσουν, αν πολίτες τους βρίσκονται μεταξύ των νέων, που παγιδεύτηκαν στο μπαρ.

«Η αναμονή είναι αβάσταχτη»

Ολόκληρες οικογένειες βιώνουν δραματικές ώρες, περιμένοντας να επιβεβαιώσουν ότι τα παιδιά τους ζουν.

«Αναζητώ τον γιο μου εδώ και 30 ώρες. Η αναμονή είναι αβάσταχτη», δηλώνει η Λετίσια, μητέρα του 16χρονου αγνοούμενου Αρθουρ, στο BFM TV, που προσπαθεί απεγνωσμένα να μάθει αν είναι νεκρός ή ζωντανός και πού βρίσκεται.

«Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο είναι. Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο είναι. Αν ο γιος μου είναι ζωντανός, είναι μόνος στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να είμαι στο πλευρό του», σημειώνει.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων και ο οριστικός απολογισμός των νεκρών θα πάρει χρόνο, διότι πολλά από τα θύματα είναι απανθρακωμένα.

«Όλη αυτή η επιχείρηση πρέπει να γίνει διότι οι πληροφορίες είναι τόσο τρομακτικές και ευαίσθητες που τίποτε δεν μπορεί να ειπωθεί στις οικογένειες αν δεν είμαστε 100% βέβαιοι», δήλωσε ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντικά στοιχεία και δείγματα DNA στην διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, διευκρίνισε.