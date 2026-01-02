Το ComeBack της Τριών Ναυάρχων

Η νέα όψη μιας παλιάς γειτονιάς, κάτω από τις ίδιες νεραντζιές. Νεοκλασικά, μεζεδοπωλεία και μοντέρνα αισθητική. Η διαδρομή ενός πεζόδρομου που δεν «κοιμάται» ποτέ.

Από παιδικές αναμνήσεις και ιστορικές μνήμες, μέχρι τα κοσμοπολίτικα βράδια των νέων και των παλιών Πατρινών.... Υπήρξε μια εποχή που τα απογεύματα μύριζαν νεραντζιά, τα παιδιά γέμιζαν το σκάμμα με άμμο και από τα σιντριβάνια ξεπηδούσαν δελφίνια από πέτρα, μαζί με παιδικά χαμόγελα.

Ο πεζόδρομος της Τριών Ναυάρχων δεν ήταν απλώς μια πλατεία· ήταν σημείο συνάντησης, παιδική ανάμνηση, ένα μικρό σύμπαν μέσα στην καρδιά της Πάτρας. Εκεί όπου η ιστορία συναντούσε τη μουσική των πο τηριών, το παλιό το νέο, και η πόλη θυμόταν πως πάντα ήξερε να γιορτάζει την καθημερινότητά της με στιλ.

Η οδός Τριών Ναυάρχων, μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, συνδέει τα Ψηλαλώνια με το πάρκο του Φάρου. Η πάλαι ποτέ κεντρική λεωφόρος, στα όρια της δυτικής πλευράς του ιστορικού κέντρου, είναι σήμερα ένας όμορφος συνδυασμός πεζόδρομου και πλατείας. της Γωγώς Παπαδάκου photo: Νίκος Ψαθογιαννάκης

ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ- ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΤΣΙΒΔΙ: Το παράσημο μιας γειτονιάς



Από τη Ρωμαϊκή εποχή, το κομμάτι της Τριών Ναυάρχων ήταν καλλιεργήσιμη γη. Ο αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβήρος δημιούργησε το πρώτο λιμάνι της Πάτρας που έφτανε ως εδώ, γεγονός που εξηγεί την ύπαρξη των δύο πύργων στο τείχος των Ψηλών Αλωνιών για δέστρες πλοίων. Το λιμάνι χρησιμοποιήθηκε μέχρι την Ενετοκρατία και στη συνέχεια επιχωματώθηκε το 1883, δημιουργώντας χώρο για την

Εβραϊκή συνοικία της Πάτρας. Ο όρος «Τσιβδί», παραφθορά της λέξης «κίβδαι», υποδήλωνε την περιοχή λόγω πλαστών νομισμάτων που κυκλοφορούσαν από τους Εβραίους εμπόρους.

Μετά την Επανάσταση και την καταστροφή της πόλης, χτίστηκαν τα νεοκλασικά κτήρια που σήμερα στεγάζουν τα περισσότερα εστιατόρια και μπαράκια.

Δεν είναι τυχαίο πως πήρε το όνομά της από τους ναυάρχους του Ναυαρίνου – Κόδριγκτον, Δεριγνύ και Χέιδεν – που στάθηκαν σύμμαχοι της Ελλάδας στον Αγώνα για την Ελευθερία.

Η Τριών Ναυάρχων δεν υπήρξε μόνο χώρος παιχνιδιού και βόλτας.

Εδώ έπεσαν και οι πρώτες βόμβες, όταν η Ιταλική αεροπορία βομβάρδισε την Πάτρα το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ο βομβαρδισμός ξεκίνησε στις 9:20 και επαναλήφθηκε γύρω στις 12:00. Η περιοχή της Τριών Ναυάρχων δέχθηκε τις περισσότερες βόμβες, καθώς οι πιλότοι θεώρησαν τα δέντρα, που ήταν σε διάταξη ανά

δύο, ως στρατιωτικά τμήματα.

Αυτή η ιστορική στιγμή υπενθυμίζει πως η πλατεία αποτελεί σημείο όπου η καθημερινότητα και η ιστορία συνυπάρχουν, και κάθε πέτρα, κάθε δένδρο έχει τη δική του αφήγηση.

Στα τέλη της δεκαετίας του `50 η λεωφόρος Τριών Ναυάρχων περιστοιχιζόταν από ισόγεια σπίτια με κήπους και διώροφα νεοκλασικά, που επέτρεπαν την θέα του ημιτελούς τότε ναού του Αγίου Ανδρέα στο βάθος. Σήμερα συνεχίζει να αποτελεί μία ζώνη ανάσας για την πυ

Σήμερα η Τριών Ναυάρχων είναι κάτι παραπάνω από δρόμος, πεζόδρομος ή πλατεία. Είναι μια ζωντανή γειτονιά του ιστορικού κέντρου της Πάτρας

Ο πεζόδρομος της Τριών Ναυάρχων, από την εποχή που ήταν λεωφόρος με μία στενόμακρη πλατεία στο μέσον, αποτελούσε για την Πάτρα ένα χώρο ανάσας και αναψυχής. Οι ανθισμένες νεραντζιές κάθε άνοιξη σκορπάν το άρωμά τους που φτάνει μέχρι τα Ψηλά Αλώνια παρασυρ

ΣΚΆΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ - ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΑΠΟ ΤΟ 1934

Οι σκάλες της Τριών Ναυάρχων, κατασκευασμένες το 1934, ενώνουν τον πεζόδρομο με την πλατεία Ψηλών Αλωνίων και θεωρούνται αρχιτεκτονικό στολίδι της περιοχής. Αποτελούνται από διπλή κλίμακα με

92 συνολικά σκαλοπάτια και ξεκινούν από ένα ημικυκλικό μπαλκόνι που προσφέρει πανοραμική θέα προς τον πεζόδρομο, την πόλη της Πάτρας και τον Πατραϊκό κόλπο. Οι σκάλες είναι σημείο αναφοράς

για ντόπιους και επισκέπτες, συνδέοντας ιστορία και καθημερινή ζωή.

Τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, η Τριών Ναυάρχων ήταν μια λεωφόρος που ανέπνεε ήσυχα. Γύρω της σπίτια με αυλές, γιασεμιά, και διώροφα νεοκλασικά που άφηναν θέα στον – ακόμη ημιτελή τότε – ναό

του Αγίου Ανδρέα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η πόλη άλλαξε, ο ρυθμός επιταχύνθηκε, μα η Τριών Ναυάρχων έμεινε εκεί, σταθερή, σαν ανάσα. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ήρθε η μεγάλη ανάπλαση με την πεζοδρόμηση. Η Τριών Ναυάρχων αποτελεί τον πρώτο πεζόδρομο της Πάτρας.

Περίπου δυο χρόνια πριν, οι σκάλες ανανεώθηκαν, ο πεζόδρομος στρώθηκε με κυβόλιθους, τα σιντριβάνια αναβίωσαν με μοντέρνες πινελιές, και το ιστορικό πέρασμα μεταμορφώθηκε σε έναν χώρο περιπάτου και συνάντησης, χωρίς να χάσει τίποτα από τη γοητεία του