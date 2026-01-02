Αχαΐα: Προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω παγετού και φερτών υλών

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται σε διάφορα σημεία της Αχαΐας, εξαιτίας φερτών υλών και παγετού που έχει σχηματιστεί στο οδόστρωμα λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Ειδικότερα, στην παραλιακή Δημοτική Οδό της Τ.Κ. Ποροβίτσας Ακράτας Αιγιάλειας Αχαΐας, έναντι καταστήματος με τον διακριτικό τίτλο «Σκαραβαίος», η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια, καθώς στο οδόστρωμα έχουν συσσωρευτεί φερτά υλικά.

Παράλληλα, προβλήματα αναφέρονται και στο οδικό δίκτυο των Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παγετός έχει σχηματιστεί σε διάφορα σημεία της Εθνικής Οδού Καλαβρύτων – Διακοπτού, καθώς και στις εξής διαδρομές:

Ε.Ο. Καλαβρύτων – Αιγίου (μέσω Πτέρης)

Ε.Ο. Καλαβρύτων – Πατρών (μέσω Χαλανδρίτσας)

Ε.Ο. Καλαβρύτων – Κλειτορίας (μέσω Πριολίθου)

Ε.Ο. Καλαβρύτων – Κλειτορίας (μέσω Λουσών)

Ε.Ο. Καλαβρύτων – Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων

Δημοτική Οδός Καλαβρύτων – Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας

Η κυκλοφορία των οχημάτων στα παραπάνω σημεία πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο παγετός καθιστά το οδόστρωμα ολισθηρό. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και, όπου απαιτείται, να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων.