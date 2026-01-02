Νίκος Αλιάγας και Αντώνης Ρέμος τραγούδησαν μαζί την Πρωτοχρονιά

Ο Νίκος Αλιάγας ανέβηκε στην πίστα και ο Αντώνης Ρέμος του έδωσε μικρόφωνο για να τραγουδήσουν μαζί.

Ο έμπειρος παρουσιαστής βρέθηκε την Πρωτοχρονιά, στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, που εμφανίζεται ο δημοφιλής καλλιτέχνης με τον Χρήστο Μάστορα και μετά τη χειραψία στα πρώτα τραπέζια του κέντρου, οι δυο τους ανέβηκαν στην πίστα.

Λίγες μέρες πριν την Πρωτοχρονιά, ο Νίκος Αλιάγας υποδέχτηκε τον τραγουδιστή στην τηλεοπτική εκπομπή που παρουσιάζει στη Γαλλία. Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς ο Αντώνης Ρέμος ήταν ο οικοδεσπότης. Οι δυο τους είναι φίλοι και φροντίζουν να τα λένε από κοντά, όταν το επιτρέπουν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

Από τα stories που έκανε ο Νίκος Αλιάγας δεν έλειψε βίντεο με τη νέα επιτυχία του τραγουδιστή «Δευτέρα», ένα κομμάτι που ο παρουσιαστής ξεχωρίζει. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος τον κάλεσε στη σκηνή και παρουσίασαν ένα ντουέτο σε αγγλικά και γαλλικά.

Ο Νίκος Αλιάγας βρέθηκε και στο καμαρίνι του καλλιτέχνη, βγάζοντας μία κοινή φωτογραφία, μετά το τέλος του προγράμματος. Το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας, ήταν για ακόμα μια νύχτα κατάμεστο.