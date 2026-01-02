Απίθανη sold out Πρωτοχρονιά με Ηρώ στο σαλέ των Καλαβρύτων- ΦΩΤΟ

Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων οι επισκέπτες υποδέχτηκαν το 2026 μέσα σε ζεστή ατμόσφαιρα, στην καρδιά του Χελμού.

Το σαλέ του κέντρου ήταν κατάμεστο από κόσμο, που αντάλλαζε αγκαλιές και χαμόγελα, ενώ η φωνή της Ηρώ πλημμύριζε τον χώρο, δημιουργώντας μια γιορτινή και χαρούμενη ατμόσφαιρα για την αλλαγή του χρόνου.

Οι επισκέπτες απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης, με θέα τα χιονισμένα τοπία, ενώ η καλή διάθεση και η αισιοδοξία για το νέο έτος κυριάρχησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.