Μαρία Σάκκαρη για την πρόταση γάμου: «Είμαι πολύ τυχερή, είναι εξαιρετικός»

Για την πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον σύντροφό της και γιο του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μίλησε σήμερα η Μαρία Σάκκαρη, μετά τη νίκη της στον πρώτο αγώνα της εθνικής στο United Cup, στον 6ο όμιλο, στο Περθ.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα, η Ελληνίδα τενίστρια, εμφανώς χαρούμενη, είπε: «Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι που έχω έναν σύντροφο που αγαπώ και με αγαπάει. Μακάρι όλος ο κόσμος να βρει έναν τέτοιο σύντροφο. Ο αρραβωνιαστικός μου πλέον, είναι εξαιρετικός και μου δίνει δύναμη και κουράγιο».

«Αυτό το έδειξες απόψε, έκανες εξαιρετικό ξεκίνημα» της απάντησε ο δημοσιογράφος.

Η Σάκκαρη επικράτησε με 6-4, 6-2 της μεγάλης Γιαπωνέζας τενίστριας, κατόχου 4ων Grand Slam τίτλων και πρώην Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, Ναόμι Οσάκα.

Αυτή ήταν η 3η νίκη της Μαρίας Σάκκαρη απέναντι στην Οσάκα, από την οποία έχει ηττηθεί και 3 φορές (3-3).