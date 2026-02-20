Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026.

Κριός

Χωρίς να το συνειδητοποιείτε είστε σε αναζήτηση συντρόφου! Μην συμβιβάζεστε με τίποτε λιγότερο από τα όνειρα σας και μην αφήνετε να σας παρασύρουν οι γύρω σας, επηρεάζοντας τις επιλογές σας. Καινούργιες προοπτικές ανοίγονται μπροστά σας και αν δεν δειλιάσετε ή δεν κάνετε πίσω από έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες σας, θα καταγράψετε σημαντικές επιτυχίες στο μέλλον.

Ταύρος

Ανυπομονησία σας πιάνει... Σας προβληματίζει το γεγονός ότι, ενώ κάνατε ότι έπρεπε, τα πράγματα δεν λένε να αλλάξουν πορεία. Μήπως περιμένατε πάρα πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα; Η ευστροφία και η γρήγορη αντίδραση σας θα είναι αυτή που θα σας σώσει σήμερα από δύσκολες καταστάσεις. Μην αναλαμβάνετε ρίσκα και ακολουθήστε την διπλωματική οδό…

Δίδυμοι

Λίγο στενάχωρη η μέρα σας, με μια πιθανότητα να υπάρχει στον ορίζοντα, να δοθεί τέλος σε μια σχέση σας, φιλική ή συναισθηματική. Ίσως να μην μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο υπό τις παρούσες συνθήκες. Μην δίνετε σημασία στα σχόλια και τα κουτσομπολιά που μπορεί να γίνονται σε βάρος σας, γιατί και την μέρα σας θα χαλάσετε, και το δίκιο σας δεν θα το βρείτε. Επικεντρωθείτε στην δουλειά σας.

Καρκίνος

Μην σας παίρνουν οι δυσκολίες από κάτω. Επιστεφθείτε τις ικανότητες σας και με αποφασιστικότητα αλλά και πλάνο κινηθείτε για να εκπληρώστε τους στόχους σας. Όλα είναι στο χέρι σας… Εν ανάγκη ζητήστε την βοήθεια συνεργατών σας, εάν κρίνετε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν αποτελεσματικά.

Λέων

Αισθάνεστε ότι εκπέμπετε μια ιδιαίτερη αύρα που μαγνητίζει τους γύρω σας. Με τονωμένη αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση χαρείτε την μέρα σας. Λίγη προσοχή χρειάζεται στον εργασιακό σας τομέα, καθώς υπάρχουν και πισώπλατα μαχαιρώματα και κάποιες αναστατώσεις. Τα σχέδια σας για την σημερινή μέρα βάλτε τα στην άκρη και κινηθείτε συντηρητικά.

Παρθένος

Αξιολογήστε σήμερα την μέχρι στιγμής πορεία σας, τα πρακτικά αποτελέσματα που αποκομίσατε από την γραμμή που ακολουθείτε και σκεφτείτε πως θα προχωρήσετε στο μέλλον. Κατά την διάρκεια της μέρας ίσως να λάβετε πληροφορίες ή απαντήσεις σε ένα ζήτημα που σας απασχολούσε εδώ και καιρό. Ξεκουραστείτε, χαλαρώστε και ανατάξτε τις δυνάμεις σας το απόγευμα, γιατί θα σας χρειαστούν σύντομα.

Ζυγός

Δεν είστε στα καλύτερα σας και σας διακρίνει μια απαισιοδοξία. Κάντε ότι καλύτερο μπορείτε και οι καλές ειδήσεις δεν θα αργήσουν να έρθουν. Απλά μην μένετε με σταυρωμένα τα χέρια. Είστε έξυπνοι και δημιουργικοί! Κάντε σωστή χρήση των δώρων του Σύμπαντος για να μπορέσετε να έχετε μια ανοδική πορεία, προς όφελος δικός σας και των αγαπημένων σας.

Σκορπιός

Το πλανητικό σκηνικό σας δίνει ενέργεια να αναλάβετε πρωτοβουλίες ή ρίσκα για να πετύχετε μεγάλης κλίμακας κατακτήσεις. Σας κάνει όμως και λίγο απερίσκεπτους, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα σχέδια σας. Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε την παγίδα του ανώφελου ρίσκου, είναι να είστε προνοητικοί και να έχετε επεξεργαστεί τις στρατηγικές σας λεπτομερειακά. Δεν είναι η χρονική στιγμή να είστε επιθετικοί, ειδικά εάν δεν υπάρχει κάποια πρόκληση, γιατί θα υποστείτε ήττες ή θα έχετε ατυχήματα και τραυματισμούς.

Τοξότης

Σήμερα θα βρεθούν στο επίκεντρο ζητήματα δανείων, γονικών παροχών ή διατροφών. Μπορείτε να βρείτε λύσεις και να απαλλαγείτε από τα προβλήματα, εάν το αποφασίσετε. Εκπλήξεις ίσως υπάρξουν στα αισθηματικά σας, με μια επανασύνδεση με έναν παλαιότερο σύντροφο ή με μια καινούργια παθιασμένη σχέση.

Αιγόκερως

Ίσως να έρθει κατά την διάρκεια της μέρας η πολυπόθητη αναγνώριση των προσπαθειών σας στον επαγγελματικό τομέα και να εκφραστεί αυτό μέσα από μια μισθολογική αύξηση, μια προαγωγή ή με την μετακίνηση σας σε μια καλύτερη θέση εργασίας. Η περίοδος ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση για επικαιροποίηση των επαγγελματικών σας σχεδίων, ειδικά μετά και τις τρέχουσες εξελίξεις.

Υδροχόος

Αρκετή δράση και κινητικότητα θα έχει το πλανητικό σκηνικό. Τα συναισθήματα σας συναλλάσσονται, το ένα με το άλλο. Εσείς ας είστε διαλλακτικοί και προσαρμόσιμοι στις απαιτήσεις της ημέρας. Καθυστερήσεις στην εργασία και έκτακτες υποχρεώσεις θα σας βγάλουν από το πρόγραμμα σας σήμερα. Στα αισθηματικά η ένταση θα σας χαλάσει τη διάθεση

Ιχθείς

Έχετε την ενέργεια που απαιτείται αλλά και την διάθεση να ριχτείτε σε μια νέα περιπέτεια! Για να εξασφαλίσετε όμως την επιτυχία θα πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι! Αφήστε τις φοβίες σας στην άκρη και αντιμετωπίστε την κατάσταση κατάματα. Δεν θα πιστεύετε πόσο απελευθερωτικό είναι το συναίσθημα και πόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να επιτύχετε.