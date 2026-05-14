Μπριζίτ για το SMS του Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό: «Δεν κοιτάω ποτέ το κινητό του Εμανουέλ»

Πολιτικό σεισμό προκάλεσε στη Γαλλία το βιβλίο του δημοσιογράφου του περιοδικού Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ, με τίτλο «Ένα (σχεδόν) τέλειο ζευγάρι», στο οποίο μεταξύ άλλων αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν στον Εμανουέλ Μακρόν τον Μάιο του 2025 στο αεροδρόμιο του Ανόι στο Βιετνάμ.

Σύμφωνα με τον Ταρντίφ το χαστούκι προκάλεσαν SMS που αντάλλασσε ο πρόεδρος της Γαλλίας με την Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Φαραχανί. Σε ένα από αυτά, μάλιστα, ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να έγραψε προς την ηθοποιό «είσαι πολύ όμορφη».

Ωστόσο εκπρόσωπος της Μπριζίτ Μακρόν έδωσε τελείως διαφορετική εκδοχή από αυτή που παρουσιάζει ο πολιτικός συντάκτης του γαλλικού περιοδικού.

Σύμφωνα με όσα είπε στη Le Parisien, η Μπρίζιτ Μακρόν διέψευσε στον Ταρντίφ ότι το χαστούκι στον Γάλλο πρόεδρο συνδεόταν με την Ιρανή ηθοποιό, προσθέτοντας ότι δεν θα έλεγχε ποτέ το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της.

«Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την πληροφορία απευθείας στον συγγραφέα στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ του κινητό του συζύγου της» ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας.

Ο ίδιος, μάλιστα, υποστήριξε ότι αυτή η λεπτομέρεια δεν μπήκε στο βιβλίο από τον συγγραφέα του.

Τι ισχυρίζεται ο δημοσιογράφος του Paris Match

Σύμφωνα με όσα έγραψε στο βιβλίο και είπε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ο Ταρντίφ, αιτία του επεισοδίου που «έπιασαν» οι κάμερες το 2025, ήταν γραπτά μηνύματα στο κινητό του Εμανουέλ Μακρόν που είδε η Μπριζίτ Μακρόν.

Κατά τον Γάλλο δημοσιογράφο «αυτό που συνέβη ήταν ότι η Μπριζίτ Μακρόν είδε ένα μήνυμα από ένα διάσημο πρόσωπο, την Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Φαραχανί».

Ο ίδιος επιμένει ότι έκανε εκτεταμένη έρευνα για να διασταυρώσει τον ισχυρισμό αυτό: «Γράφω το όνομα γιατί υπήρξαν φήμες που κυκλοφόρησαν στο Παρίσι. Δεν είναι φήμη αυτό που γράφω. Το ξεκαθάρισα στο Ελιζε ότι δεν είναι η εκδοχή τους».