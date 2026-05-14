Γκολσιφτέ Φαραχάνι: Η Ιρανή ηθοποιός «πίσω» από το viral χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν

Ο δημοσιογράφος Φλοριάν Ταρντίφ, στο βιβλίο του «Ένα (σχεδόν) τέλειο ζευγάρι» (An (Almost) Perfect Couple), υποστηρίζει ότι η Μπριζίτ Μακρόν διάβασε μήνυμα της Φαραχάνι στο κινητό του συζύγου της Εμανουέλ Μακρόν, με τον ίδιο να της γράφει ότι «την βρίσκει πολύ όμορφη». λίγο πριν το διάσημο χαστούκι μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος στο Ανόι. Ωστόσο, τόσο η ίδια η ηθοποιός όσο και το περιβάλλον της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας διέψευσαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Η Ιρανή ηθοποιός Γκολσιφτέ Φαραχάνι βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικού και μιντιακού θορύβου, μετά τους ισχυρισμούς νέου βιβλίου ότι αντάλλασσε μηνύματα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν – sms που φέρεται να εξόργισαν την Μπριζίτ Μακρόν σε σημείο που χαστούκισε τον Γάλλο πρόεδρο κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Βιετνάμ .

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr"> Emmanuel Macron aurait entretenu durant plusieurs mois une "relation platonique" avec l’actrice iranienne Golshifteh Farahani, avec des "messages qui seraient allés assez loin", provoquant des tensions au sein du couple présidentiel, qui auraient conduit à la gifle. (via… <a href="https://t.co/m6XmotilkU">https://t.co/m6XmotilkU</a> <a href="https://t.co/X27GxT5FDH">pic.twitter.com/X27GxT5FDH</a></p>— AlertesInfos (@AlertesInfos) <a href="https://twitter.com/AlertesInfos/status/2054478806308597924?ref_src=twsrc%5Etfw">May 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ποια είναι όμως η Γκολσιφτέ Φαραχάνι

Η Γκολσιφτέ Φαραχάνι γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου 1983 στην Τεχεράνη. Μεγάλωσε σε καλλιτεχνική οικογένεια από τον Μπεχζάντ Φαραχάνι, θεατρικό σκηνοθέτη και ηθοποιό, και την ηθοποιό του θεάτρου Φαχιμέχ Ραχιμίνια. Αδελφή της είναι η ηθοποιός Σαγκάγιεγκ Φαραχάνι.

Από μικρή έδειξε τις καλλιτεχνικές της ανησυχίες καθώς σε ηλικία μόλις 5 ετών ασχολήθηκε με το πιάνο. Σύντομα, το ενδιαφέρον της στράφηκε στην υποκριτική και στην εφηβεία είχε ήδη αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην υποκριτική. Ξεκίνησε να παίζει θέατρο μόλις στα έξι της χρόνια, ενώ στα 14 απέκτησε τον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο στην ταινία The Pear Tree (1998), κερδίζοντας βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο Διεθνές Τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Fajr.

Η ταινία έλαβε εξαιρετικές κριτικές, όχι μόνο στο Ιράν αλλά παγκοσμίως κάνοντας την Γκολσφιτέχ Φαραχανί αναγνωρίσιμη και δίνοντας μια εξαιρετική ώθηση στην καριέρα της αφού ακολούθησαν πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε πολλές ταινίες όπως: «Two Angels», «The Fish Fall in Love» και «The Music Man».

Παρά την απαγόρευση στο Ιράν, η Φαραχάνι συνέχισε με επιτυχία τη διεθνή της πορεία. Η τελευταία ταινία που γύρισε στην πατρίδα της, το About Elly (2009), απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ άλλων Αργυρή Άρκτο στο Βερολίνο και βραβείο στο Φεστιβάλ Tribeca.

Η Φαραχάνι έγινε η πρώτη Ιρανή ηθοποιός μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979 που συμμετείχε σε μεγάλη παραγωγή του Χόλιγουντ, όταν πρωταγωνίστησε δίπλα στους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ράσελ Κρόου στην ταινία Body of Lies (2008) του Ρίντλεϊ Σκοτ. Μετά τη συμμετοχή της στην ταινία, οι ιρανικές αρχές της απαγόρευσαν ουσιαστικά την επιστροφή και τη συνέχιση της καριέρας της στη χώρα.

Οι προτάσεις για συμμετοχές σε κινηματογραφικές παραγωγές «πέφτουν βροχή». «Just Like a Woman», «Rosewater» και «Exodus: Gods and Kings» εδραιώνουν ακόμα περισσότερο τον τίτλο της διεθνώς αναγνωρισμένης σταρ.

Το 2016, η Φαραχάνι επιλέχθηκε μαζί με τον Άνταμ Ντράιβερ ώστε να πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία «Paterson». Η ηθοποιός ζει πλέον στο Παρίσι.

Η Φαραχάνι είναι γνωστή για τη δημόσια κριτική της προς το ιρανικό καθεστώς. Παράλληλα, είναι μουσικός: τραγουδά και παίζει πιάνο, ενώ στην ταινία The Music Man ερμήνευσε μόνη της τα μουσικά μέρη. Το underground rock συγκρότημά της, «Kooch», είχε μάλιστα κερδίσει πρώτο βραβείο στο Tehran Avenue Underground Rock Festival το 2003 – κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό σε μια χώρα όπου τόσο η ροκ μουσική όσο και το γυναικείο τραγούδι αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς.

Έχει κάνει δύο γάμους

Η ηθοποιός παντρεύτηκε αρχικά τον Amin Mahdavi, με τον οποίο ήταν μαζί από το 2003 έως το 2011. Στη συνέχεια είχε έναν σύντομο γάμο με τον Γάλλο ηθοποιό Louis Garrel από το 2012 έως το 2014.

Στο πλευρό των Coldplay

Η Φαραχάνι, η οποία έχει εξοριστεί από το Ιράν από το 2008 επειδή αρνήθηκε να φορέσει χιτζάμπ ενώ έπαιζε σε διεθνείς ταινίες, έχει υποστηρίξει δημόσια τις διαμαρτυρίες κατά της 22χρονης Μάχσα Αμίνι – η οποία έχασε την ζωή της αφού ξυλοφορτώθηκε μέχρι θανάτου μετά την σύλληψή από την «Αστυνομία Ηθών» στο Ιράν γιατί δεν φορούσε καλά τη μαντίλα. Η Μάχσα Αμινί έγινε σύμβολο εξέγερσης για τις γυναίκες στο Ιράν.