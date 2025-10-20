Ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο: Τα Top 5 που Κλέβουν την Παράσταση
Ένα από τα πιο ξεχωριστά, μοναδικής ιδιαιτερότητας μέρη εντός Ελλάδας που επιβάλλεται να επισκεφτείς έστω μία φορά στη ζωή σου, είναι δίχως την παραμικρή αμφιβολία ο Όλυμπος, το μεγαλύτερο βουνό της χώρας και σπίτι των 12 θεών του Ολύμπου, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία.
Ο Όλυμπος αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ Μακεδονίας και Θεσσαλίας, καθώς χωρίζει τον νομό Πιερίας από τον νομό Λαρίσης. Το 1938 τέθηκε σε ειδική περιβαλλοντική προστασία, έχοντας χαρακτηριστεί ως Εθνικός Δρυμός. Επίσης, από το 1981 προστατεύεται από την UNESCO, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το δίκτυο Natura 2000.
Ετυμολογικά, η ονομασία του σημαίνει «αυτός που λάμπει ολόκληρος» κάτι που δεν απέχει από την πραγματικότητα καθώς αυτό ακριβώς μαρτυρούν η μεγαλοπρέπεια και η αίγλη του.
Αυτόν τον χειμώνα, λοιπόν, ίσως είναι η δική σου σειρά να τον ανακαλύψεις και να πεις το «ναι» στις 5 πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο πιο επιβλητικό βουνό της Ελλάδας.
Αναρρίχηση έως την κορυφή του Ολύμπου, τον Μύτικα
Ο Μύτικας, η κορυφή του Ολύμπου στα 2.918 μέτρα, αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις της ορεινής πεζοπορίας και της φύσης γενικότερα και όχι άδικα καθώς η διαδρομή είναι μοναδικής ομορφιάς και η θέα από ψηλά συγκλονιστική.
Η πιο χαρακτηριστική αφετηρία για την ανάβαση στο βουνό είναι το Λιτόχωρο με πιο γνωστή τη διαδρομή Γκορτσιά – Πετροστρούγκα – Οροπέδιο Μουσών.
Παλαιά Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω
Το σημαντικότερο μοναστήρι της Πιερίας βρίσκεται 18 χιλιόμετρα από το Λιτόχωρο, στους πρόποδες του Ολύμπου. Κατά την επίσκεψή σου εκεί θα θαυμάσεις την εκκλησία που είναι χτισμένη μέσα σε μια σπηλιά. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας αποτέλεσε οικονομικό και πνευματικό κέντρο, ενώ στις μέρες μας λειτουργεί και ως φιλανθρωπικό κέντρο.
Ρέμα Ορλιάς
Πρόκειται για έναν υδάτινο παράδεισο στις ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου με εντυπωσιακούς καταρράκτες, πυκνή βλάστηση, κρυστάλλινα νερά και απόκρημνες πλαγιές. Μιλάμε για ένα από τα αρχαιότερα ρέματα που κατά την αρχαιότητα είχε συνδέσει το όνομά του με τον Ορφέα.
Ο Ορλιάς ήταν αρχικά ποτάμι με την ονομασία Ελικώνας και λέγεται πως εκεί κατοικούσαν οι Πιερίδες μούσες, κόρες του Δία, οι οποίες σύμφωνα με το μύθο θέλησαν να εξαγνιστούν στο ποτάμι για το φόνο του Ορφέα.
Σε απόσταση μόλις 200 μέτρων βρίσκεται το ξωκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο πρώτος από τους τρεις καταρράκτες από τον οποίο μπορείς να ακολουθήσεις μια διαδρομή τριών λεπτών και να φτάσεις στον δεύτερο εντυπωσιακότερο καταρράκτη.
Τέλος, δίπλα στο καταφύγιο της Κορομηλιάς βρίσκεται ο τρίτος καταρράκτης ο επονομαζόμενος «καταρράκτης του Κόκκινου Βράχου», ο οποίος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος…
Φαράγγι Ενιπέα
Ο μύθος αναφέρει πως ο Ενιπέας υπήρξε το μήλον της Έριδος για την Ήρα και την Αφροδίτη, καθώς η Ήρα τον ερωτεύτηκε πολύ όμως εκείνος διάλεξε την Αφροδίτη. Για να τον εκδικηθεί, η Ήρα τον μετέτρεψε σε ποταμό ο οποίος δεν εκβάλει πουθενά.
Το 9 χιλιομέτρων φαράγγι του Ενιπέα συνδέει το Λιτόχωρο με τη θέση Πριόνια. Η διαδρομή μέσα από ένα μονοπάτι με ψηλά δέντρα, ξύλινα γεφυράκια και θέα στα κρυστάλλινα νερά του ποταμού Ενιπέα, έχει διάρκεια 5 ώρες και θεωρείται ιδανική για τους λάτρεις της πεζοπορίας.
Το χωριό Δίον
Το χωριό Δίον βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες του Ολύμπου, 15 χιλιόμετρα από την Κατερίνη. Εδώ θα μπορέσεις να θαυμάσεις τον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο και το αρχαίο θέατρο του Δία. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου πραγματοποιείται και η Έκθεση Ψηφιδωτού στο κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών.
