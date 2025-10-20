Ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο: Τα Top 5 που κλέβουν την παράσταση

Ένα από τα πιο ξεχωριστά, μοναδικής ιδιαιτερότητας μέρη εντός Ελλάδας που επιβάλλεται να επισκεφτείς έστω μία φορά στη ζωή σου, είναι δίχως την παραμικρή αμφιβολία ο Όλυμπος, το μεγαλύτερο βουνό της χώρας και σπίτι των 12 θεών του Ολύμπου, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία.

Ο Όλυμπος αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ Μακεδονίας και Θεσσαλίας, καθώς χωρίζει τον νομό Πιερίας από τον νομό Λαρίσης. Το 1938 τέθηκε σε ειδική περιβαλλοντική προστασία, έχοντας χαρακτηριστεί ως Εθνικός Δρυμός. Επίσης, από το 1981 προστατεύεται από την UNESCO, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το δίκτυο Natura 2000.

Ετυμολογικά, η ονομασία του σημαίνει «αυτός που λάμπει ολόκληρος» κάτι που δεν απέχει από την πραγματικότητα καθώς αυτό ακριβώς μαρτυρούν η μεγαλοπρέπεια και η αίγλη του.

Αυτόν τον χειμώνα, λοιπόν, ίσως είναι η δική σου σειρά να τον ανακαλύψεις και να πεις το «ναι» στις 5 πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο πιο επιβλητικό βουνό της Ελλάδας.

Αναρρίχηση έως την κορυφή του Ολύμπου, τον Μύτικα

Ο Μύτικας, η κορυφή του Ολύμπου στα 2.918 μέτρα, αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις της ορεινής πεζοπορίας και της φύσης γενικότερα και όχι άδικα καθώς η διαδρομή είναι μοναδικής ομορφιάς και η θέα από ψηλά συγκλονιστική.

Η πιο χαρακτηριστική αφετηρία για την ανάβαση στο βουνό είναι το Λιτόχωρο με πιο γνωστή τη διαδρομή Γκορτσιά – Πετροστρούγκα – Οροπέδιο Μουσών.