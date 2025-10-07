Ύπνος και βραδινό γεύμα: Τι να αποφεύγετε μετά τις 10

Οι ρυθμοί ζωής μάς εξαναγκάζουν πολλές φορές να δειπνούμε αργά το βράδυ.

Αν το βραδινό αποτελεί δε και το βασικό γεύμα της ημέρας σας, τότε σίγουρα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να προσέξετε, τόσο για να μπορείτε να κοιμηθείτε καλά το βράδυ, χωρίς φουσκώματα όσο και για να μην παχύνετε μακροπρόθεσμα.

Τρώμε καλά μέσα στη μέρα

Για να αποφύγουμε ένα βαρύ δείπνο, πλούσιο σε θερμίδες και λιπαρά, πρέπει να έχουμε φροντίσει να έχουμε φάει καλά μέσα στη μέρα. Ένα σωστό μεσημεριανό αλλά και ένα καλό απογευματινό σνακ θα είναι ικανά να μας κρατήσουν μέσα στη μέρα. Αν δεν φροντίσουμε να έχουμε φάει σωστά, τότε είναι σίγουρο ότι όταν καθίσουμε να φάμε το βράδυ, θα είμαστε ικανοί να φάμε… όλο το σπίτι.

Το ιδανικό γεύμα

Οι ειδικοί συστήνουν ότι το βραδινό πρέπει να είναι ένα ελαφρύ γεύμα. Είτε το καταναλώσουμε νωρίς (19:00, που θα ήταν η ιδανική ώρα) είτε αργά (μετά τις 22:00), δεν πρέπει να είναι θερμιδογόνο. Μια ελαφριά σούπα, λαχανικά, κινόα ή ζυμαρικά μόνο ολικής άλεσης σε μικρή ποσότητα. Τι λένε οι διατροφολόγοι για τα ζυμαρικά; Είναι καλό να μην καταναλώνονται ως βραδινό και αν τα επιλέξετε πρέπει να τα φάτε σκέτα, χωρίς σάλτσα ούτε τυρί. Και ιδανικά να είναι ολικής άλεσης.

Φρούτα για βραδινό;

Κάποιοι διατροφολόγοι μάς αποτρέπουν να καταναλώσουμε φρούτα ή ωμά λαχανικά πριν τον ύπνο, καθώς πολύς κόσμος δυσκολεύεται να χωνέψει τα ωμά προϊόντα. Όποτε αν τα καταναλώσουμε πριν τον ύπνο, θα καθυστερήσει η διαδικασία της πέψης και είναι πιθανό να επηρεάσει την ποιότητα και την ποσότητα του ύπνου μας. Ωστόσο, εξαρτάται από τον κάθε οργανισμό. Αν δεν σας πειράζουν τα φρούτα το βράδυ, μπορείτε να τα καταναλώσετε, εστιάζοντας σε εκείνα με τη μικρότερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

Να φάω αργά ή να μη φάω καθόλου

Επιστρέφετε αργά στο σπίτι και δεν έχετε φάει βραδινό. Πεινάτε πολύ αλλά σκέφτεστε ότι άμα φάτε, δεν θα μπορείτε να κοιμηθείτε. Και είναι και οι άτιμες οι θερμίδες… Τι κάνετε; Κοιμάστε νηστικοί ενώ το στομάχι γουργουρίζει; Τρώτε όσο πραγματικά θέλετε; Τι λένε οι ειδικοί; Οι διατροφολόγοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι καλό να παραλείπουμε οποιοδήποτε γεύμα. Αλλά, όπως προείπαμε, το βραδινό πρέπει να είναι ελαφρύ. Οπότε αν γυρίσετε αργά στο σπίτι, σαφώς και δεν θα φάτε ό,τι είχατε προγραμματίσει αρχικά. Κάτι ελαφρύ είναι ό,τι πρέπει. Για παράδειγμα μια σαλάτα ή -αν δεν πεινάτε- ένα γιαουρτάκι.

Τι να αποφύγουμε πριν τον ύπνο

Οι διαιτολόγοι συνιστούν να αποφεύγουμε πολύ λιπαρές τροφές πριν από τον ύπνο, ειδικά αν το δείπνο μας το καταναλώσουμε αργά το βράδυ. Δηλαδή καλό είναι να μην φάμε φαστ φουντ, κόκκινο κρέας, αλλαντικά και λουκάνικα, τηγανητά, έτοιμα γεύματα… Γενικώς δεν κάνει να τρώμε αργά τροφές που είναι πολύ πλούσιες σε θερμίδες, καθώς είναι δύσπεπτες και μπορεί να δυσχεράνουν τον ύπνο μας.