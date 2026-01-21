Back to Top
«Αγριεύει» ο χειμώνας - Πόσο κοστίζει το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καυσόξυλα

Ο χιονιάς επελαύνει και η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης και καυσόξυλα κορυφώνεται

Ο χιονιάς επελαύνει και η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης και καυσόξυλα κορυφώνεται.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom ο πρόεδρος πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου η μέση τιμή πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνεται πέριξ του 1,10 ευρώ, γύρω στα 10 λεπτά χαμηλότερα από το προηγούμενο διάστημα. Εκτιμά μάλιστα πως οι τιμές θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα παρά την ισχυρή ζήτηση.

Εντούτοις, παρατηρούνται τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις τιμές στα αστικά κέντρα με εκείνες στα νησιά, με τις διαφορές να προσεγγίζουν ακόμη και τα 500 ευρώ για 1.000 λίτρα καυσίμου. Ενδεικτικά οι τιμές στα αστικά κέντρα και τα νησιά είναι οι εξής: 

  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΠΟΣΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Τιμή ανά λίτρο

Μέση τιμή: 1,12€

Ακριβότερα

Ανάφη 1,58€

Μήλος 1,45€

Αμοργός 1,39€

Κουφονήσι 1,37€

Κύθνος 1,36€

Φθηνότερα

Ταύρος (Αττική) 0,979€

Σπάτα (Αττική) 1,01€

Κατερίνη 1,04€

Πάτρα 1,06€

Φλώρινα 1,08€ 

Ισχυρή η ζήτηση και για καυσόξυλα ειδικά στην περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας με τον υπεύθυνο επιχείρησης καυσόξυλων Γιώργο Τζώνο να δηλώνει πως οι τιμές κυμαίνονται από 65 έως και 80 ευρώ το κυβικό, αν και επισήμανε ότι αρχίζει να παρατηρείται έλλειψη.

Στην περιοχή της Αττικής το κόστος για καυσόξυλα είναι ακόμη και διπλάσιο με τις τιμές να διαμορφώνονται στα παρακάτω επίπεδα: 

Πόσο κοστίζουν τα καυσόξυλα

Περιοχή Αττικής

Τιμή/κυβικό

Δρυς/Οξιά: 100€ – 135€
Ελιά/Πουρνάρι: 120€ – 145€
Ευκάλυπτος: 100€
Πεύκο: 100€
Ανάμικτο:  110€ – 120€

