Οσμή αερίου στην Αττική: Τι δείχνει η διασπορά - Οι «ύποπτες» περιοχές στον χάρτη

Η ανάλυση του Κολυδά για την πορεία των αέριων μαζών - Πού πρέπει να στραφεί η έρευνα

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το μυστήριο της έντονης οσμής στην Αττική, μετά την πρώτη μετεωρολογική διερεύνηση που παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς. Όπως εξηγεί, «το επεισόδιο της έντονης οσμής που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με γενικές εκτιμήσεις ή με απλές αναφορές στην κατεύθυνση του ανέμου». Χρησιμοποιώντας το εξειδικευμένο μοντέλο HYSPLIT, ο γνωστός μετεωρολόγος ανέλυσε την πορεία των αέριων μαζών, στρέφοντας το ενδιαφέρον προς την παραλιακή ζώνη και τον Σαρωνικό και εξηγώντας ότι μπορεί «Τα αποτελέσματα να μην αποδεικνύουν συγκεκριμένη πηγή, αναδεικνύουν όμως έναν πιθανό τομέα διερεύνησης». «Δεν αποδεικνύουμε συγκεκριμένη πηγή οσμής, αλλά δείχνουμε πολύ καλά ότι πρέπει να στραφεί η διερεύνηση στη παραλιακή ζώνη, Σαρωνικό, δυτικά/νοτιοδυτικά της Νέας Σμύρνηςκαι πιθανές χαμηλές ροές κοντά στην επιφάνεια. Η οσμή, εφόσον μεταφέρθηκε ατμοσφαιρικά, φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με χαμηλή μεταφορά στην κατώτερη ατμόσφαιρα, με πιθανή περιοχή διέλευσης/προέλευσης γύρω από Αττική–Σαρωνικό και παραλιακή ζώνη. Δεν αποδεικνύεται συγκεκριμένη πηγή, αλλά προσδιορίζεται πεδίο στο οποίο πρέπει να στραφεί η διερεύνηση». Η ανάρτηση Κολυδά για το φαινόμενο «TI ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΟΣΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το επεισόδιο της έντονης οσμής που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με γενικές εκτιμήσεις ή με απλές αναφορές στην κατεύθυνση του ανέμου. Για τον λόγο αυτό επιχειρήσαμε μια πρώτη μετεωρολογική διερεύνηση, χρησιμοποιώντας το μοντέλο HYSPLIT και ειδικότερα την απεικόνιση του plume της οπισθοδρομικής διασποράς από τη Νέα Σμύρνη. Η ανάλυση εξετάζει πώς θα μπορούσαν να έχουν κινηθεί οι αέριες μάζες στο χαμηλό στρώμα της ατμόσφαιρας πριν φτάσουν στην περιοχή όπου αναφέρθηκε η οσμή. Τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν συγκεκριμένη πηγή, όμως αναδεικνύουν έναν πιθανό τομέα διερεύνησης. Η επαναλαμβανόμενη ένδειξη προς τον νότιο και νοτιοδυτικό τομέα, δηλαδή προς την παραλιακή ζώνη και τον εσωτερικό Σαρωνικό, αποτελεί ένα χρήσιμο πρώτο επιστημονικό υπόβαθρο για τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν πλέον να προχωρήσουν σε πιο ολοκληρωμένη διερεύνηση με μετρήσεις, παρατηρήσεις και αντίστοιχες εκτελέσεις για όλες τις περιοχές όπου καταγράφηκε το φαινόμενο».

Αναλυτικά το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Κολυδά Σε συνέχεια της χθεσινής μας μελέτης δημιουργήσαμε ένα particle cross-section plot από HYSPLIT και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό και όχι σε απλή τροχιά. Για τη διερεύνηση της πιθανής ατμοσφαιρικής μεταφοράς της οσμής χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο HYSPLIT σε οπισθοδρομική λειτουργία διασποράς, με σημείο αναφοράς τη Νέα Σμύρνη. Η ανάλυση έγινε προοδευτικά ανά ώρα, από τις 04 έως τις 12 UTC της 19ης Μαΐου 2026, ώστε να εξεταστεί η μεταβολή του πεδίου πιθανής συμβολής των αερίων μαζών στο κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας. Τα αποτελέσματα δεν αποτελούν απόδειξη συγκεκριμένης πηγής, αλλά παρέχουν ένα δυναμικό υπόβαθρο για τον προσδιορισμό των περιοχών όπου πρέπει να στραφεί η περαιτέρω διερεύνηση. Δείχνει πού βρίσκονταν τα σωματίδια του αέρα προς τα πίσω στον χρόνο, από τις 08 UTC έως τις 03 UTC της 19ης Μαΐου 2026, με σημείο αναφοράς τη Νέα Σμύρνη ( Release: 37.945 N, 23.714 E, Ύψος εκκίνησης: 0–50 m, Start: 09 UTC 19 May 2026, Διάρκεια release: 10 λεπτά, Particles: 10000 ,Meteorology: GFS 0.25°). Παράλληλα επεκτείνουμε χρονικά το πεδίο και 3 ώρες μετά , οπότε έχουμε ένα πληρες ιστορικό από τις 04 έως 12 UTC.

Στις αναλυτικές εικόνες διακρίνουμε ότι, όσο πάμε πίσω από τις 08 προς τις 03 UTC, τα \"σωματίδια\" απλώνονται κυρίως γύρω από την Αττική και τον Σαρωνικό, με μεγαλύτερη συγκέντρωση νότια/νοτιοδυτικά έως δυτικά του σημείου άφιξης. Το \"νέφος\" δεν σχηματίζει μία καθαρή γραμμή, αλλά ένα πεδίο διασποράς, κάτι που είναι πιο ρεαλιστικό για οσμή ή ρύπο. Το αμέσως παρακάτω διάγραμμα , που μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα αναφέρεται στο κατακόρυφο cross-section και δείχνει το ύψος που μπορεί να φτάσουν τα σωματιδία . Σε αυτό μπορείτε να διακρίνετε την χρονική σειρά . Τα περισσότερα \"σωματίδια\" παραμένουν κάτω από τα 500 m, αλλά ένα μέρος ανεβαίνει έως περίπου 1000–1500 m. Αυτό δείχνει ότι ημεταφορά δεν ήταν μόνο επιφανειακή, αλλά υπήρχε και κάποια κατακόρυφη ανάμιξη. Με απλά λόγια: Το αποτέλεσμα αυτό μας δείχνει ότι η πιθανή περιοχή προέλευσης/διέλευσης της αέριας μάζας πριν φτάσει στη Νέα Σμύρνη βρίσκεται κυρίως στον χαμηλό ατμοσφαιρικό χώρο γύρω από Αττική–Σαρωνικό, με ισχυρή συμμετοχή των κατώτερων 500 μέτρων.

