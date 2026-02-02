Ώρα Πατρών: Συμπαιγνία ή αδιαφορία για το τρένο;

Με ανακοίνωσή της, η δημοτική παράταξη « Ώρα Πατρών» τοποθετείται σχετικά με τον τρόπο που διαχρονικά αντιμετωπίζονται κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης της Πάτρας, ασκώντας κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη δημοτική αρχή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε έργα υποδομής, όπως το παραλιακό μέτωπο, το λιμάνι και η σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης, με έμφαση στην έλλειψη συνολικού σχεδιασμού και στρατηγικής.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της παράταξης:



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΩΡΑ ΠΑΤΡΩΝ»

«Από καιρού εις καιρόν», επαναλαμβάνονται σε ακανόνιστο χρονικό διάστημα οι συζητήσεις για διάφορα θέματα που απασχολούν την πόλη, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο και, προπάντων, χωρίς στρατηγική. Νέες συσκέψεις, αναλύσεις και συζητήσεις πραγματοποιούνται, τα πρόσωπα και οι υπουργοί αλλάζουν, χωρίς όμως να προκύπτει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα.

Μία το παραλιακό μέτωπο, μία το κτίριο Λιμένος, η αξιοποίηση του λιμανιού ή το τρένο· τα θέματα εναλλάσσονται σαν μουσικές καρέκλες. Η πόλη έχει χάσει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, καθώς απουσιάζει η πυξίδα.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την παράταξη, ροκανίζει τον χρόνο με υποσχέσεις, ενώ από την άλλη πλευρά η δημοτική αρχή δεν παρουσιάζει ένα διεκδικητικό πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος. Συμπαιγνία ή αδιαφορία;

Έχει περάσει πλέον περισσότερο από ένας μήνας από την επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη στην Πάτρα, με αντικείμενο το θέμα του τρένου. Μισόλογα, χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό, μελέτη και σαφή χρηματοδοτική πρόβλεψη.

Έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το σιδηροδρομικό τμήμα από το Αίγιο έως το Ρίο, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και κατασκευασμένη τη βασική του δομή, παραμένει κολλημένο στη Ροδοδάφνη. Η τελευταία δέσμευση είναι ότι το έργο θα φτάσει στον Ψαθόπυργο στα τέλη του 2026 και στο Ρίο στα τέλη του 2027.